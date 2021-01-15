台中女麗購新年小確幸　加碼天天抽百貨公司、賣場提貨券

▲「台中女麗購」推出加碼活動。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

消費中心／台中報導

「台中女麗購」活動期間除推出天天抽、週週抽、雙週抽、每月抽及壓軸抽黃金50兩等豐富大獎，更攜手在地業者推出特色商品「小確幸天天抽」。農曆新年將至，市府經濟發展局再加碼，新增百貨公司、大賣場與Outlet mall抵用券及運動中心體驗票券等上百份超值好禮天天抽，歡迎民眾把握機會於「台中購物節」APP登錄消費發票抽新年小確幸！

經發局表示，「2020台中女麗購」自去年12月9日開跑，民眾前往台中任一店家消費，並於「台中購物節APP」登錄發票，滿額五百元即獲得一組序號，可參加「天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽、壓軸抽」的抽獎活動，獎項有價值3萬元美妝保養品、10萬元禮金、8萬元按摩椅、50萬元時尚轎車、3萬元鑽戒以及壓軸大獎黃金50兩等。

經發局進一步表示，除了各項大獎外，女麗購期間特別搭配台中在地美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售等產業，邀業者推出展現各店家特色的「小確幸產品天天抽」，與業者合作導購、發展在地產業。

「小確幸產品天天抽」至今已抽出3千多份小確幸獎品，如化妝保養品、或各類產品折價券、精油髮膜、滴雞精、咖啡禮盒等。即日起也將加碼家樂福量販商品提貨券、台中三井Outlet mall商品抵用券、新光三越商品禮券、日出鳳梨酥春節禮券，還有朝馬、長春、港區與北區國民運動中心的體驗票券等。

經發局長張峯源強調，台中女麗購大獎小獎抽不完，不分男女老少，不限金額，重點只要在台中消費，並且消費達500元，就能一次參加「小確幸」與「天天抽、週週抽、雙週抽、每月抽、壓軸抽」等抽獎，民眾買越多、登錄發票越多，就有更高的中大獎機會，歡迎民眾即刻下載「台中購物節」APP登錄發票抽大獎。詳情請見台中女麗購網頁（https://funtaichung.tw/2020womengo）