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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍、綠立院衝突議事空轉　柯文哲「不是好方法」：跟馬戲團一樣

▲台北市長柯文哲出席台北電影節開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，藍、綠爆發肢體衝突，癱瘓立法院議事。台北市長柯文哲過去曾說過，「有這種在野黨（國民黨），難怪執政黨（民進黨）囂張。」被問及立院再度空轉一事時，柯文哲表示，社會已越來越成熟，30年前立法院打架，現在已不能這樣做，「這（打架）不是好方法。」

國民黨立院黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，並與民進黨爆發衝突，癱瘓議事使立院再度空轉，引發熱議。柯文哲29日出席翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通行程，接受媒體聯訪時被問及此事，先是表示「今天還是以翡翠水庫為主，不想談論這些政治口水。」

但約莫2秒後，柯文哲又再度回應，30年前、20年前的國會就是打架，這個也透過外國媒體傳播，外界都知道台灣立院跟馬戲團一樣；過去立院這樣打架，老百姓還可以忍受，但問題是30年過去後，「我相信台灣人民希望立院就算有抗爭，也應當不是這樣。」

柯文哲認為，或許外界質疑，民進黨以前這樣做就沒被罵，但國民黨現在這樣做卻不受民眾喜歡，「我想整個社會越來越成熟，不能30年前這樣幹，現在也還是這樣幹，這不是好方法。」

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