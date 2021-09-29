民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

記者袁茵／台北報導

台北市政府人事異動，台北市副發言人林珍羽日前向台北市長柯文哲提出辭呈獲准，將於10月底離任，並先到父親、台北市議員、民眾黨北市黨部主委林國成的服務處幫忙，未來批民眾黨戰袍，投入2022台北市議員選戰。對此，柯文哲29日上午表示，選舉就要認真選，認真過每一天。





▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲29日出席翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通行程，被問到林珍羽即將離職一事，柯文哲表示，選舉就要認真選，但在還沒離開前，只要在台北市政府上班，就要每天認真做市府的工作，「要出去選舉，就認真選舉，認真過每一天就好了。」

▲林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

林珍羽曾任民眾黨發言人，現任台北市政府副發言人，為民眾黨台北市黨部主委、現任台北市議員林國成女兒，據了解，林珍羽原定今年7月要提離職，但由於全台自5月爆發新冠肺炎疫情，7月時北市疫情尚未趨緩，8月底、9月初又發生新北某幼兒園染Delta事件，所以不斷延後至9月中下旬，並在中秋連假期間向柯文哲提出離職獲准，預計10月初開始休假，10月中下旬離開北市府副發言人職位。

林珍羽28日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，北市府團隊合作無間，在疫情期間一同共渡難關，在中央、地方共同合作下，疫情獲得控制趨緩，準備進入紓困、振興階段，而自己因生涯規劃，希望可以回到地方，並善用自己在市府學習到的經驗，為地方服務。

台北市政府發言人陳智菡受訪時則表示，林珍羽於10月中旬離職後，原本的職務將由她和2名副發言人黃瀞瑩、魏佑任共同分擔，目前尚無再找新副發言人規劃。

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