　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

記者袁茵／台北報導

台北市政府人事異動，台北市副發言人林珍羽日前向台北市長柯文哲提出辭呈獲准，將於10月底離任，並先到父親、台北市議員、民眾黨北市黨部主委林國成的服務處幫忙，未來批民眾黨戰袍，投入2022台北市議員選戰。對此，柯文哲29日上午表示，選舉就要認真選，認真過每一天。

▲▼柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲29日出席翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通行程，被問到林珍羽即將離職一事，柯文哲表示，選舉就要認真選，但在還沒離開前，只要在台北市政府上班，就要每天認真做市府的工作，「要出去選舉，就認真選舉，認真過每一天就好了。」

▲▼林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

▲林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

林珍羽曾任民眾黨發言人，現任台北市政府副發言人，為民眾黨台北市黨部主委、現任台北市議員林國成女兒，據了解，林珍羽原定今年7月要提離職，但由於全台自5月爆發新冠肺炎疫情，7月時北市疫情尚未趨緩，8月底、9月初又發生新北某幼兒園染Delta事件，所以不斷延後至9月中下旬，並在中秋連假期間向柯文哲提出離職獲准，預計10月初開始休假，10月中下旬離開北市府副發言人職位。

林珍羽28日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，北市府團隊合作無間，在疫情期間一同共渡難關，在中央、地方共同合作下，疫情獲得控制趨緩，準備進入紓困、振興階段，而自己因生涯規劃，希望可以回到地方，並善用自己在市府學習到的經驗，為地方服務。

台北市政府發言人陳智菡受訪時則表示，林珍羽於10月中旬離職後，原本的職務將由她和2名副發言人黃瀞瑩、魏佑任共同分擔，目前尚無再找新副發言人規劃。

其他人也看了這些...

獨／柯文哲已點頭答應！北市副發言人林珍羽10月離職　投入2022議員選戰

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
快訊／高雄5區明早8時起　停水23小時
密醫「疏通療法」讓不孕人妻得2子！　老公驗DNA崩潰
《魷魚遊戲》李政宰癡愛失婚千金6年　不婚原因超感人
「恐怖挖眼男」震驚全台！他舉3悲劇：說好的安全網呢
「3人合資800元」中27億威力彩　鄉民抓2疑點：很怪
20多歲超商女店員傷勢慘況曝！　今開刀治療
超商女店員「遭徒手挖眼」恐失明！　潘孟安臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

快訊／誤打未稀釋BNT！議員嫂「檢查肝功能」　最新身體狀況曝

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

快訊／誤打未稀釋BNT！議員嫂「檢查肝功能」　最新身體狀況曝

「做SUBWAY要會分辨起士」　客人指導店員遭打斷怒罵1句挨告

人魔阿伯「效仿A片」擄走16歲少女當性奴…囚地洞24天隨時發洩

黃子鵬碰頭游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

林依晨懷胎初期畫面曝光！ 挺孕肚躲Janet後面「3私照」有跡可循

興大商圈陷窘境　學生不捧場！20年老店、網咖倒一片

限電衝擊！台商「提前」放員工十一長假　國台辦：國家宣示保供電

新研究：染疫者患「長期後遺症」機率飆破3分之1　恐將呼吸異常

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

獨／林依晨挺孕肚密集工作　「4天關在試片室」連看12部電影

中華隊亞洲盃輸中國74分　錢薇娟重提「制空權」重要性

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

顏清標撂台語畫面曝！他酸顏寬恒想吃水餃

台灣GDP成長率6%　王浩宇嘆：政府還是被罵

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

蔡英文執政6年舉債1.2兆　創20年來最高

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

快訊／台灣國際防疫跌至第42名　輸南非、埃及、秘魯

為何台中人不滿陳柏惟　他揭關鍵：反對疫苗進口採購

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜揭原因

葉元之還原唐鳳影片只花0元！網掀論戰

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

柯文哲槓花敬群　政大教授也參戰

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

更多熱門

相關新聞

大眼正妹警逐層搜索找到失智翁　送老夫婦回家

大眼正妹警逐層搜索找到失智翁　送老夫婦回家

暖！北投分局長安派出所警員廖珮芬日前執勤時，許姓婦人神色倉皇走進派出所派案，表示自己因施打疫苗，帶著高齡8旬失智夫同行，沒想到丈夫卻從候診區座位消失，且遍尋不著。廖員得知後，立即前往區公所查看大樓內監視器，發現老翁並未離開，逐層搜索順利找到人，也護送夫妻倆返家。

藍、綠立院衝突　柯：不是好方法

藍、綠立院衝突　柯：不是好方法

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

關鍵字：

北市台北市台北市政府林珍羽柯文哲民眾黨2022台北市議員選舉

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面