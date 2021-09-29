有陳意涵的FU！正妹警逐層搜索找到失智翁　送老夫婦回家

▲人美心更美！北投長安所女警在區公所逐層尋找年事已高失智翁助夫妻返家 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

暖！北投分局長安派出所警員廖珮芬日前執勤時，許姓婦人神色倉皇走進派出所派案，表示自己因施打疫苗，帶著高齡8旬失智夫同行，沒想到丈夫卻從候診區座位消失，且遍尋不著。廖員得知後，立即前往區公所查看大樓內監視器，發現老翁並未離開，逐層搜索順利找到人，也護送夫妻倆返家。

許姓婦人因施打疫苗，又需照顧失智丈夫，只好攜丈夫同行，施打疫苗前，婦人將丈夫安置在候診區座位，並交代不得擅自離開，沒想到當婦人進入診間施打疫苗，短短5分鐘後走出來，卻發現丈夫不見了，著急的前往派出所派案。

廖員看見許姓婦人緊張模樣，隨即前往北投區公所聯繫駐衛警，且觀看大樓內監視錄影器畫面，發現老翁並未離開大樓，便逐層搜索，終於在樓梯間尋獲老翁，原來老翁是想上廁所，才離開座位，但卻迷失方向，只好無助坐在樓梯間。

▼長安派出所女警廖珮芬，擁娃娃臉又有水汪汪大眼睛神似女星陳意涵 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於2位老人家年事已高，經過這一折騰，也都汗流浹背、體力透支，貼心的廖員便駕車護送2人返家，婦人對於警方熱心協助，衷心感謝。

對此，北投分局呼籲大眾，家中如有年邁長輩，應多加留意照料其生活，切莫讓長者獨自一人外出並建議可向社會局申請「愛心手鍊」服務，若家中長輩不慎走失時，俾利警察機關儘速查證迷途者身份，以利聯絡家屬，並早日尋獲，協助返家團圓。