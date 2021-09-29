北市版「寄生上流」？議員爆：公園處長2弟+姪子、姪子女友同單位上班

▲徐立信踢爆，北市府公園處長違法任用親朋好友任職。（圖／台北市議員徐立信提供）

記者袁茵／台北報導

台北市工務局公園處出現「寄生上流」？台北市議員徐立信28日爆出，北市公園處長黃淑如違反任用自己的親戚任職，包括2名弟弟、姪子和姪子女友在內，且都擔任最輕鬆的工作，質疑「全家就是你家」、「內舉不避親」。

徐立信28日於台北市議會工務部門質詢時表示，接獲基層人員陳情，北市公園路燈管理處長黃淑如過去擔任副處長時公私不分，將三等親家屬及家屬配偶利用關係，引進公園處任職。

徐立信播放一段影片，影片中人員表示，在公園處工作本身就不輕鬆，都是一些粗重的工作，每天在外面曬得跟黑人一樣，「累就算了，更讓人看不過去的是，裡面很多都是處長違法任用的人，都做一些很輕鬆的職務，更扯的是連姪子女朋友也進來，每天都是在辦公室吹冷氣、蓋印章就好！」

徐立信直接點名，黃啟聰、黃啟書黃麒任和侯思韓是誰？原來黃啟聰、黃啟書為黃淑如的弟弟，分別擔任技工和駕駛，兩人月薪均為3.4萬元左右。

而黃麒任則是黃淑如的姪子、黃啟書之子，2019年3月27日任職；至於侯思韓則是黃麒任的女友，於公園處秘書室工作，月薪也約為3.4萬元。徐立信質疑，這些人通通都在公園處裡面，「你覺得這樣子好不好？民眾觀感如何？」

黃淑如回應，這是每一個人工作權益，因為職工招考是由就服處招考，「如果依照程序錄取的話，我沒有什麼拒絕的權利。」