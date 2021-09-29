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屏東內埔不動產交易爆量　祭祀公業400坪住宅區土地法拍　

▲執行署屏東分署10月5日下午3點辦理「123聯合拍賣會」標的物 。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

▲執行署屏東分署10月5日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，拍賣內埔400坪住宅區土地。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於10月5日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，當天最受矚目的標的為某祭祀公業名下的內埔400坪住宅區用地將進行首拍，該筆祭祀公業土地因派下員眾多，對於稅金分攤或土地利用意見不一，導致無人繳納地價稅，而讓原本交易市場上可成為子孫金雞母的精華土地成為拍賣標的，罕見釋出，有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片。

▲執行署屏東分署10月5日下午3點辦理「123聯合拍賣會」標的物 。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

屏東分署表示，該分署上個月的聯合拍賣中，與該祭祀公業同一地地段之內埔市區中興路段住宅用地，以3630萬元由建商搶標拍定，該祭祀公業這筆土地一拍底價4800萬元，預計將形成另一波熱潮。

該分署指出，屏東縣今年第一季地價總指數較前期上漲0.9％，其中內埔鄉漲幅更以1.55％居冠，另外依據內政部實價登錄資料，今年2月間僅10天，內埔成屋交易量即高達297筆位居全國之冠，顯見內埔地區房地產非常熱絡。

而除內埔該筆土地外，還有已下市的綠能公司因滯欠勞健保費，被拍賣屏東科技產業園區2千多坪廠房，三拍底價僅8124萬3千元，也是多方關注的另一搶標重點。屏東市區瑞光段靜巷內的1層樓透天厝進入三拍，坪數紮實，底價已不到200萬，看好屏東房市未來的民眾，搶低入市，這次是最好機會。

該分署說，這次拍賣，還有車齡僅2年至3年的機車，以及小客貨車3部，都已進入二拍，只要出價高於底價一半，就可以超值價格將汽機車帶回家。另有華泰商銀、太平洋電纜與緯來電視股票，以及7筆位於牡丹和三地門的原住民保留地（買受人要具有原住民身分）。

這次不動產拍賣全部採通訊投標，當天下午3點於分署拍賣室先進行不動產開標，下午3點半進行動產拍賣。為因應疫情，欲觀看不動產開標或競買動產者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

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