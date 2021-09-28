22地檢署電子腳鐐監控系統斷線120分鐘　法務部：監控無空窗期

▲法務部保護司副司長吳怡明，澄清並無監控空窗期。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

平面媒體報導，今年1月12日凌晨4點左右，全國22個地檢署竟發生電子腳鐐「監控主機及發訊器」離線120分鐘，出現監管空窗期，還好沒有造成其他案件。法務部28日澄清，電子監控系統有2個子系統，各自獨立運作，當時雖然斷線120分鐘，但並未失去監控功能，並無監控空窗期。

媒體報導指出，審計部抽查台北、台中及新竹地檢署對性侵假釋犯監控情形，發現今年1月12日凌晨4點左右，所有被監控對象出現發訊器與監控主機離線120分鐘；審計部復查該離線事件，發現離線狀況涵蓋全國22個地檢署。而媒體指出，當時被監控的性侵害再犯率高的假釋犯，共有130人，在斷線期間內，等同監控空窗期，如果假釋犯藉機犯案，後果不堪設想。

不過法務部保護司28日澄清，並未出現監控空窗期。保護司副司長吳怡明表示，「性侵害假釋犯的電子監控系統，並沒有出現120分鐘離線而未監控的狀況。電子監控有二個子系統，分別為告警系統及監控系統，子系統為各自獨立運作，當告警系統誤發120分鐘時，監控系統仍持續運作中，因此沒有所謂120分鐘離線而未能監控的狀況。」

吳怡明補充，「這個事件是因為廠商，未依照規定把告警系統誤發情形，登載在相關表冊上，台灣高檢署已請廠商交付資料，並就廠商違規做出裁罰。」

我國的電子腳鐐監控系統，乃因立法院於2005年通過《性侵害犯罪防治法》修正案後，在2006年開始使用電子腳鐐監控性侵假釋犯。一開始的電子腳鐐為RFID（無線射頻辨識）技術，但在2012年間已經改採GPS（全球定位系統）設備，紀錄被監控人的行動軌跡，這有助於判斷被監控人於指定時間是否停留或離開特定地點，或記錄受監控人行動時所經過的區域與時間，以此判斷受監控人是否確實遵守檢察官所下的宵禁命令、限制住居處所命令或遠離禁止出入場所命令。而法務部也指出，破壞電子腳鐐的案件並不多，配戴電子腳鐐又再犯案的機會極少；目前統計2006年1月份起到今年6月為止，15年來施以電子監控共1501人，保護管束期間再犯性侵案件有13人，再犯率僅為0.87％。

▼電子腳鐐示意圖。（圖／CFP）