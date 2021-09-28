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罕見BMW 540i xdrive+44台挖礦機　士林分署10月聯合拍賣有看頭

▲▼士林執行分署。（圖／記者黃宥寧攝）

▲執行署士林分署下月5日舉行「123聯合拍賣」，出現BMW稀有車款「540i xdrive」。（圖／士林分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於10月5日下午3時舉辦「123全國聯合拍賣日」，即將拍賣士林地檢所查扣的2017年出廠BMW 540i xdrive自小客車一部，該車是國內較為少見的型號，外型帥氣拉風，性能評價均佳，車況保持良好，現場同時拍賣44台虛擬貨幣挖礦機與泰達幣USDT、以太幣ETH等2種虛擬貨幣。

士林分署指出，10月5日下午3時，分署將拍賣2017年出廠的「BMW 540i xdrive」，該車目前車況良好，不過因為該車為名車，拍賣總價較高，因此要求有意應買的民眾必須先準備保證金50萬元，才能領牌進場喊價，另外現場也拍賣44台挖礦機與兩種虛擬貨幣包括達幣USDT、以太幣ETH，其中不乏有數部由8張NVIDIA geforce rtx 3070顯示卡所組成的較高性能礦機，讓有志投入挖礦行列或想要擴充礦場的民眾，千萬別錯過這次應買的大好機會，該署特別強調「買到絕對讓您賺到」。

▼下月5日舉行「123聯合拍賣」，包括44台虛擬貨幣挖礦機。（圖／士林分署提供）

▲▼士林執行分署。（圖／記者黃宥寧攝）

最後特別呼籲，當天的拍賣活動將持續配合中央流行疫情指揮中心各項防疫指引，除落實實聯制、於入口處配合量測體溫，並以酒精作手部清潔外，也會請參與投標的民眾適時保持社交安全距離並配戴口罩，如有出現發燒或呼吸道症狀，請勿入場參與應買，避免民眾群聚以降低疫情風險並確保拍賣場所符合防疫標準，讓我們大家共同為防疫持續努力。

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