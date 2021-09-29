調查局毒品監守自盜案25人遭懲處　蔡清祥：痛定思痛

▲法務部長蔡清祥。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

調查局日前爆發監守自盜毒品案，9月又爆出史上首次偵查筆錄遭竊事件，重創政府機關形象。法務部長蔡清祥29日赴立法院司法及法制委員會備詢時表示，調查局發生毒品證物遺失案後，痛定思痛，全面檢視毒品查扣、保管、銷毀流程和內控機制，「絕不容許此類情事再次發生」。

調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品，在2012年至2019年間，六度掉包逾524公斤的K他命毒品及3萬顆一粒眠，不法所得逾3億元，今年8月桃園地院首度開庭，徐出庭時全部認罪。

此外，調查局南機站日前追查民進黨立委林岱樺涉政治獻金案時，約談1名陳姓證人，沒想到他竟然趁著盧姓女調查官滑手機不注意，偷偷將調查筆錄等文件帶走，事後還轉交給了林岱樺服務處，引發軒然大波。

立法院司法及法制委員會今天進行「從調查筆錄遭竊、毒品調包事件檢討人員考核、贓證物監管機制及調查紀律」專題報告，邀請蔡清祥及相關部會代表備詢。

蔡清祥今天上午說，針對毒品調包事件，除徐姓調查官由法院羈押審理，記兩大過免職，另已行政懲處25人，調查局將主管監督及涉案人員共12人，移送監察院調查依法懲戒，其中7人已獲法務部考績會審議移送監察院，其餘5人將儘速審議；至於近期爆發筆錄遭竊事件，駱姓、盧姓調查官待行政調查結果另為行政懲處，至南機站主任、副主任、組長所涉監督不周違失，現由政風調查中。

蔡清祥說，未來將透過2至4年的人員輪調制度，並通盤檢討相關作業，加強人員考核及貫徹調查紀錄，另為有效解決緝毒單位查獲毒品保管的問題，新修正《毒品危害防制條例》第18條第2項規定，可在取樣後、判決確定前銷毀毒品，目前已有法院裁定提前銷毀毒品共2件。

此外，調查局長呂文忠會前受訪強調，目前已經把筆錄遭竊案件移送高雄地檢署偵辦，實際上，99%以上的調查人員都兢兢業業、戮力從公，堅守重要的崗位，希望社會大眾給予支持。

▲調查局長呂文忠。（圖／記者呂晏慈攝）