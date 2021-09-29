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五倍券可能淪詐騙鎖定目標　內埔警邀業者強化阻詐力道

▲內埔警方邀集轄內計18家金融機構行員代表，共同召開研討會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警方邀集轄內計18家金融機構行員代表，共同召開研討會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

五倍券即將上路，詐騙集團有可能鎖定為作案目標，屏東縣內埔警方邀集轄內計18家金融機構行員代表，共同召開研討會，從防制端、宣導端來加強阻詐的力道，守護民眾財產安全。

▲內埔警方邀集轄內計18家金融機構行員代表，共同召開研討會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警方邀集轄內計18家金融機構行員代表，共同召開研討會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警方表示，詐騙手法日新月異，經統計假投資、假交友詐騙等案件發生數大幅增加，且受害金額都不在少數。
其中假投資的詐欺手法，都是以「穩賺不賠」、「保證獲利」等誇張的話術，吸引民眾投機的心理加LINE群組私聊，群組內會營造大家都賺錢的氛圍，一步一步讓受騙民眾從小額到大額逐漸加碼，假投資詐騙標的幾乎都是投資「國外股匯市」、「虛擬貨幣」，甚至是最新的「振興五倍券」都被拿來當作詐騙民眾的目標。

內埔警方因此透過召開研討會，除了互相分享彼此的攔阻詐欺關懷提問的經驗與困境外，更重要的是建立line 群組，即時宣導與時俱進的詐欺案例，如此不僅突破宣導的同溫層，更加強金融機構行員阻詐的能量，偵查與預防並重，共同守護民眾的財產。

內埔警分局長蘇偉荃表示，防阻詐欺不能只從偵查方面著手，除了提升民眾自身的防詐意識，更要與金融機構橫向配合，多管齊下才不會掛一漏萬；呼籲民眾，投資務必要尋求正規且合法的管道，切勿聽信網友的明牌，更不要加入私設的投資群組，以免成為詐騙集團的肥羊。

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