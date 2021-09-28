獨／柯文哲已答應！北市副發言人林珍羽10月離職　投入2022議員選戰

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獨／柯文哲已點頭答應！北市副發言人林珍羽10月離職　投入2022議員選戰

▲▼林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

▲現任台北市政府副發言人林珍羽將於10月中旬離職。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專，下同）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲團隊再傳異動！北市府副發言人林珍羽傳出，已在日前向台北市長柯文哲遞出辭呈，預計將在10月底離任。據了解，林珍羽的父親為現任議員林國成，本就有規劃要「女接父缽」，接棒投入2022年議員選舉；在辭去市府工作後，將回歸到地方基層布局選舉，力拼在明年為柯陣營搶下一席議員。

林珍羽曾任民眾黨發言人，現任台北市政府副發言人，為民眾黨台北市黨部主委、現任台北市議員林國成女兒，據了解，疫情趨緩後，林珍羽已開始在跑地方行程，有意接棒角逐中山、大同區議員選戰。

▲▼林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

▲據了解，林珍羽離職已獲柯文哲同意，預計10月中旬正式離開台北市政府副發言人職位。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專

據了解，林珍羽原定今年7月要提離職，但由於全台自5月爆發新冠肺炎疫情，7月時北市疫情尚未趨緩，8月底、9月初又發生新北某幼兒園染Delta事件，所以不斷延後至9月中下旬，並在中秋連假期間向柯文哲提出離職獲准，預計10月初開始休假，10月中旬離開北市府副發言人職位。

對此，林珍羽接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，北市府團隊合作無間，在疫情期間一同共渡難關，在中央、地方共同合作下，疫情獲得控制趨緩，準備進入紓困、振興階段，而自己因生涯規劃，希望可以回到地方，並善用自己在市府學習到的經驗，為地方服務。

台北市政府發言人陳智菡受訪時則表示，林珍羽於10月中旬離職後，原本的職務將由她和2名副發言人黃瀞瑩、魏佑任共同分擔，目前尚無再找新副發言人規劃。

▲▼林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

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