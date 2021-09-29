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Skytrax2021全球最佳航空評比出爐！卡達航空奪冠、長榮航空第7

▲▼卡達航空。（圖／卡達航空提供）

▲卡達航空第6度獲得Skytrax全球最佳航空。（圖／卡達航空提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

全球航空業調查機構「Skytrax」公布2021全球最佳航空公司評比，由卡達航空奪下榜首，第二名為新加坡航空，第3名則是日本全日空，台灣最佳排名則由長榮航空以第7名摘下。

《CNN》報導，該項調查為2019年9月至2021年7月由旅客投票選出，前10名依序為：卡達航空、新加坡航空、全日空、阿聯酋航空、日本航空、國泰航空、長榮航空、澳洲航空、海南航空、法國航空。

這也是卡達航空第6度獲得Skytrax全球最佳航空，同時也獲得了世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室和最佳商務艙機上餐飲獎等獎項。

對於航空業來說，這是不太尋常的一年，不少航空公司在過去18個月以來都因為疫情而處於停飛狀態。Skytrax執行長普萊斯提（Edward Plaisted）在一份聲明中表示，在新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，卡達航空很顯然仍保持著高標準的創新及服務。

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空摘下第7名佳績。（圖／記者李毓康攝）

新加坡航空公司榮獲第2名好成績，同時也拿下洲最佳航空公司、最佳機組員、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座椅和最佳經濟艙餐飲服務等獎。日本全日空則獲得第3名，並被旅客公認為世界上最乾淨客艙，同時斬獲最佳機場服務、亞洲最佳航空公司員工和亞洲最佳頭等艙休息室等獎項。

此外，新加坡廉價航空公司酷航被評為世界最佳長途低成本航空公司，而西班牙航空公司伏林航空則贏得歐洲最佳低成本航空公司。Skytrax 也將法航評為歐洲最佳航空公司，達美航空則獲北美最佳航空公司。

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