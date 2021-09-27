長榮航空防護夾克2.0版登場！　機能性更強「限量販售9／30開搶」

▲長榮防護夾克推出2.0版本。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

長榮航空去年推出的機能防護夾克，曾創下40分鐘完銷3000件紀錄。長榮航空今（9/27）表示，長榮航空防護夾克將推出2.0版本，首批限量發售5000件，使用MIT特殊布料製成，兼具防風、輕量、透濕、防潑水等機能設計，並設有可拆式面罩可防止飛沫飛濺，9月30日下午14時開放訂購。

長榮航空因應疫情推出防護夾克，1.0版防護夾克總計售出數萬件，更曾創下40分鐘完銷3000件紀錄，並曾推出兩波預售。長榮航空表示，此次推出防護夾克2.0版，使用MIT特殊布料，具備輕量、防風、透濕、防潑水的特色，並通過美規及歐規高等級有害因子阻隔穿透測試；可拆式面罩可防止飛沫噴濺，抗霧能力也再升級，提供高規格的防護。

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長榮說明，防護夾克2.0採用黑與黃撞色設計，打造半透明視覺效果，同時增加許多實用性細節，包括衣身反光設計提升夜行辨識度、雙側拉鍊式口袋防止隨身物品掉落、衣袖前端收納小袋可輕鬆收納隨身酒精噴瓶、口罩等防護用品，袖口及下擺特別以彈性棉質滾邊，講究舒適穿著。

長榮說，2.0版防護夾克將於9月30日下午14時在長榮樂e購平台獨家開放訂購，10月初陸續出貨。首批數量5000件，共有XL、L、M、S四個尺寸，單件售價新台幣1580元，各尺寸數量有限，售完為止。

長榮航空表示，COVID-19疫情以來，個人防護已成為全民生活日常，因此長榮航空除了落實各項防疫規範，提供旅客安心的搭機環境，同時也觀察到旅客對於個人防護的需求，特別在去年推出機能防護夾克1.0版，將時尚元素融入防護概念，讓消費者無論在搭機或是出門採買，都能有多一層的安全防護。

▲長榮防護夾克2.0改採黑、黃撞色設計，並設有機能口袋。（圖／長榮航空提供）

▲長榮防護夾克2.0版增加許多實用性細節。（圖／長榮航空提供）