11年來最優！長榮航空榮獲「全球最佳國際線航空公司」第三名

▲長榮航空榮獲最佳國際線航空公司第三名。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2021全球最佳國際線航空公司第三名，較去年進步一個名次，是長榮航空自2010年首次入榜前十名以來的最佳成績。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝全球旅客對於長榮航空的信賴與支持，雖然COVID-19為全球航空業帶來前所未有的衝擊和困境，也徹底改變了原本的服務型態，但是長榮航空仍堅持服務的初衷，在疫情期間維持骨幹航線的基本運能，雖然機上的各項服務因應防疫政策必須簡化，但公司仍致力於防疫與優質服務之間取得平衡點。

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▲▼長榮航空榮獲最佳國際線航空公司第三名，為11年來最優秀的成績。（圖／長榮）

孫嘉明表示，此外長榮也運用各項科技，打破時間、空間的概念，不斷地朝著無紙化、自動化推出新的服務方式，提供旅客更加自主、便利、貼心的服務，減少不必要的接觸，以因應後疫情時代的服務新趨勢。

Travel+Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

本次調查的進行時間為2021年1月11日至5月10日，於「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、公務航空、土耳其航空、日本航空、維珍航空、大韓航空、紐西蘭航空入選全球前十大的行列。