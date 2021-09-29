蝦皮賣家私訊「發票中獎了」　妹子嚇封鎖！網狂呼：中了1000元

▲蝦皮賣家通知發票中獎，原PO覺得故怪的！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人網購都會把發票存入載具，不過有女網友驚呼，最近有一名蝦皮賣家私訊告知「發票中獎了」，接著要原PO提供個資以便寄送紙本發票，讓原PO深怕是詐騙新手法。文章貼出後，不少網友也直呼不單純，然而有過來人分享，「我收到過這種通知...結果是中了1000元！」

一名女網友在臉書《蝦皮優惠分享／省錢攻略》納悶直呼，日前有蝦皮賣家傳訊息，表示「恭喜幸運中獎，中獎發票我們會寄給您，再麻煩提供姓名、電話與地址。」

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一頭霧水的原PO反問對方，「我的發票中獎嗎？」賣家則回應，「我們會印出來給您，需要姓名電話地址才給寄給您。」就怕是詐騙手法，原PO不敢貿然給個資，只好求助社團網友，是否有遇過類似狀況？

▲買家突告中獎！（圖／翻攝蝦皮優惠分享／省錢攻略）



文章曝光後，網友紛紛熱議，「我有領過耶，是由蝦皮直接通知，會在留言處給你一組序號，再去全家列印單子，就可領取，所以這賣家直接聯絡妳，應該不太正常」、「怕被騙，可以選一個捐贈單位的資料請他們捐出去」、「問問官方客服應該會有更好的答案」、「真的有中獎的話請他給你發票資料，自己去ibon按按也可以列印喔」。

另一派網友則認為，「這應該不是詐騙，賣家自己有用另外的雲端發票平台，只是沒有透過蝦皮代開而已，結果賣家還被莫名奇妙封鎖」，而留言串中，有網友真實遇過，且事後也收到中獎發票，「我有被寄過耶，也有收到，花掉了」、「我有收到類似的！賣家也有寄中獎的發票來，我也領完了」、「我收到過這種通知，有回覆（賣家），結果是中了1000元」。

悲催的是，發文當下幾乎網友一面倒是詐騙，而原PO似乎也沒查看最近的留言，目前已賣家給封鎖，看來只能與財神爺擦肩而過了，「已把賣家給封鎖了，「謝謝大家的意見，我想應該是詐騙，我不理他，封鎖他了。」

▼真實幸運兒分享，是真的！（圖／翻攝蝦皮優惠分享／省錢攻略）