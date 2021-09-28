「Mac一台1300元」貪買家急下單！收貨怒給1星　真相2字笑噴網

▲有買家在拍賣APP上下訂「Macbook」，收到卻怒給1星負評。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的笑到肚子痛！」有網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼出兩張拍賣APP的截圖，只見有賣家要賣「蘋果筆電Macbook Pro」，價格竟然只要1300元。就有買家一看驚呆秒下單，卻完全忽略最重要的2個字，收到貨時才怒給1星抱怨「我對你們很失望。」真相讓千人笑翻「到底多貪」、「提早買而已，不虧。」

仔細看看截圖，只見買家給了1星抱怨「你好，我要的是真的筆電，不是往生者的，我對你們很失望。」但看賣家資訊，商品名稱其實已經標明「紙紮 蘋果筆電Macbook Pro 筆記型電腦 NB 附充電器 立體鍵盤 純手工立體製」。

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▲賣家有在標題寫下「紙紮」，並沒有刻意欺騙消費者。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO就不禁直呼，這個評價讓他笑到肚子痛，也吐槽「就算二手也不可能只有1300啊！」最後還hashtag「#都寫紙紮了」、「#到底有多目小」。貼文一出，吸引超過3千位網友按讚，還有人實際去找這篇評論，發現買家是6月的時候購買的，規格還選了金色的Mac。

▲買家以為1300元就能買到蘋果筆電，直呼很失望。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到截圖後，許多網友都笑到不行，紛紛Tag朋友來看奇葩買家，「親，您好，未來可以使用」、「哈哈！是不是看到價格嚇到，馬上先下標再說」、「不是已經有寫是紙紮的嗎？還下單」、「他的眼裡只有筆電跟1300元而已」、「心疼這個賣家三秒」、「就算10倍也不可能買到全新的好不好！」