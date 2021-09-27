詐團之花「逆天馬尾妹」落網　排排站前壯後瘦她壓軸

▲▼查扣犯罪用工具一批、毒品愷他命及現金新台幣24萬7千9百元等。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方會同刑事警察局及高雄市刑警大隊，日前循線在高雄市左營區破獲一處詐欺機房，逮獲犯嫌6人。該機房係透過網路取得大陸民眾個資轉售牟利，並且假冒公安詐騙大陸民眾，自今年4月底販賣個資迄今至少20萬筆，不法獲利約新台幣200萬元。全案以涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌移送偵辦。

▲▼犯嫌年齡多為20餘歲之無業青年，全案以涉嫌詐欺、組織犯罪及違反個資法移送偵辦。

聯合專案小組經過跟監、埋伏蒐證及調閱各項資料分析，認事證已臻完備，鎖定該詐欺機房確切位置後，報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，9月15日見時機成熟，動員22名警力持搜索票查緝，會同高雄市政府警察局刑警大隊及左營分局進行攻堅，一舉逮捕劉姓主嫌及成員共計6人到案。

警方表示，現場查扣相關供犯罪用筆電2台、平板電腦3台、手機28支、路由器1台、強波訊號器2台、第三級毒品愷他命10.76公克及現金新台幣24萬7千9百元等證物。其假冒公安則多詐騙大陸湖北、廣東等地區民眾。

本案查獲犯嫌年齡多為20餘歲之無業青年，對於這些好逸惡勞、心存僥倖之犯嫌，花蓮縣警察局表示，將持續針對其名下財產及帳戶報請法院查扣以追回不法所得，

花蓮縣警察局局長蔡丁賢呼籲國人提高警覺，千萬不要誤入詐騙集團圈套。新修正組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，而且犯罪者會處以強制勞動工作等保安處分，民眾切勿心存僥倖從事犯罪活動，以免誤觸法網。

