恐怖挖眼男抓到了！提醒戴口罩遇劫　20多歲超商女店員恐失明

記者陳崑福／屏東報導

屏東高樹鄉新南勢超商，26日上午9時一名男子走進消費，20多歲的女店員提醒他將口罩戴好，沒想到男子突然抓狂，竟徒手強挖女店員眼睛，造成她一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至可能一眼失明；當地居民得知後人心惶惶。

轄區里港警方獲報衝現場以警棍壓制，他竟不罷手，最後遭強制壓制，帶回調查，警方發現他是衛生所列管精神病患，由於被害人還在醫院治療，無法製作筆錄，警方先會同衛生所、消防隊人員將他強制送醫，等被害人完成筆錄，再依法嚴辦。

▲楊男施暴畫面 。（圖／翻拍，以下同）

有網友在「爆料公社」發文並附上監視器畫面，影片中可見，該男突然衝進超商櫃台內，雙手不斷朝女店員臉部攻擊，嬌小的女店員難以反抗，整段過程持續約3分鐘。

原PO提到，該男不久前才在早餐店拿刀割別人脖子，因此被關了幾個月，現在出獄沒多久再次失控，讓不少居民相當恐懼，「他欺負的對象都是弱勢族群，沒有反抗能力」。

警方獲報循線將這名50歲楊姓男子逮獲 ，發現他是衛生所列管的精神官能症患者，緊急會同衛生所等相關單位將他強制送醫。

▲里港警方將男帶回派出所，會同衛生單位強制送醫 。（圖／警方將記者陳崑福翻攝，以下同）

警方初步了解，楊嫌自稱因日前與潘女對話，認為潘女態度不好、看不起自己才出手攻擊，警方對他的說法存疑；被打的潘姓女店員因鼻樑斷裂、眼部受傷目前仍在醫院治療，還無法製作筆錄，將等她傷勢穩定後再進一步調查，依法嚴辦。