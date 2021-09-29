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南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排隊抽籤

記者高堂堯／南投報導

居住不正義和高房價問題深深困擾台灣青年族群，甚至成為少子化的因素之一；人口老化流失問題嚴重的南投縣政府為吸引年輕族群返鄉就業，同時健全整體住宅市場、確保民眾的居住權利，投入2億6千多萬經費於南投市區興建第一期45戶青年住宅，附設汽機車停車位，未來將提供25至45歲縣民承購，讓在地年輕人大呼：「一定要去排隊抽籤，而且蓋太少了！」

▲南投縣青年住宅一期工程動土，縣長林明溱赴現場參加祈福儀式。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣青年住宅一期工程動土，縣長林明溱（中）赴現場參加祈福儀式。（圖／記者高堂堯攝）

縣府今天於南投市文化路的青年住宅基地舉辦動土儀式，縣長林明溱親赴現場，與多位地方民意代表和里長共同上香、執金鏟挖土，祈求工程平安順利；縣府指出，基地鄰近南投縣後備指揮部、縣議會、消防局、警察局、家扶中心、仁愛之家及文化中心等政府機構，附近也有南投高中、漳和國小及南投縣體育場等文教、運動設施，生活機能方便，主要之聯外道路為南崗一路及民族路，道路兩側商業活動集結，交通十分便利。

▲▼南投縣青年住宅基地空照圖和興建模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣青年住宅基地空照圖和興建模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣青年住宅基地空照圖和興建模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，現在南投市即使是公寓，一戶動輒上千萬，雙薪家庭夫妻努力20年都買不起；南投縣青年住宅一戶約600萬左右、每坪單價15至17萬，希望讓年輕人都能買得起，加上目前縣內開發埔里地方特色產業微型園區、南投旺來產業園區、草屯手工藝智慧產業園區及竹山竹藝產業園區4個工業區，以及埔里福興農場旅館區，可以帶動許多就業機會，未來會廣建青年住宅，讓年輕人都能回到故鄉成家立業、為在地服務。

林明溱透露，原本打算向中央爭取經費蓋社會住宅，但經研究後，2年要重打契約、3年搬遷一次，相當不方便，後來決定改建青年住宅，且透過縣議會支持和產業園區開發的40多億元收入，經費全由縣府自籌。

▲南投縣青年住宅行程模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣青年住宅行程模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

執行建築師表示，目前第1期規劃興建，地下1層，地上7層，3房型36戶（約35坪），4房型9戶（約43坪），合計45戶，且每戶都有汽、機車停車位，除了電梯外皆無暗房，預計10月開工，工期為520日曆天，預定於112年4月完工，將分2期開發、規劃興建約100戶；林明溱指出，第二期將規劃2房或單身房型，滿足多元需求，未來若各鄉鎮人口密集處有縣有地，也計畫興建青年住宅。

▲南投縣青年住宅一期工程動土。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣青年住宅一期工程動土。（圖／記者高堂堯攝）

縣府指出，南投青年住宅完工標售前，會依照「南投縣青年住宅出售辦法」，辦理青年住宅承購資格作業須知、申購流程、繳款及其他相關事項，大致資格為設籍南投一定期間，25到45歲的青年，財產總歸戶後財產不超過500萬元，並且無自有住宅者。

從事服務業的南投市民賴小姐（30歲）說，現在年輕人薪水有限、房價又貴，縣府興建青年住宅是好事，應該會去排隊抽籤，不過只蓋45戶好像有點少，希望縣府未來能再多規劃一些。
 

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