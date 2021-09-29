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快訊／葬儀社老闆被控猥褻輕生亡　妻母強忍哀痛陪同相驗查真相

記者林悅／台南報導

台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子，被26歲的求職女子，指控涉嫌在她面試時，對她伸狼爪，台南市警六分局據報，原本依性騷擾防制法送辦，但被害人異議，經再度傳訊被害人後，改依強制猥褻罪嫌送辦，但28日晚上潘男被人發現在自家禮儀社的廁所輕生，檢警29日相驗，死者家屬神情哀戚不發一語。

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

台南地檢署檢察官會同法醫，於29日上午10時50分在台南市殯儀館相驗潘姓死者，死者妻女及母親都到場，神情哀戚不發一語。相驗到11時30分左右結束，死者家屬迅速離去。全案目前由檢警查處中。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，潘姓死者業經檢察官相驗完畢，相驗結果並未發現死者有外傷，依現場及屍體狀態認定死因為燒炭導致一氧化碳中毒，至於死者所涉及之刑事案件，檢察官會依刑事訴訟法之相關規定辦理。

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，潘男被26歲的被害人指控，在被害人應徵禮儀小姐時，涉嫌伸狼爪對被害人強制猥褻，被害人經向市警五分局報案，五分局基於報案同一窗口，先行受理後，轉轄區市警六分局偵辦，警方傳訊被害人製作偵訊筆錄，並傳喚潘男說明後，於9月12日依性騷擾防制法送辦。

惟事後被害人對警方偵辦內容與方向有異議，市警六分局再度請被害人到所製作筆錄補充證詞內容，並再傳喚潘男到案針對被害人指控內容說明後，於9月27日依強制猥褻罪嫌送辦。

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

28日晚上間7時多，警方接獲報案，指南區1家禮儀社內有人尋短，員警據報前往，發現輕生者竟是潘男，而台南市消防局救護車到場，發現潘男已經沒有生命跡象，雖將他送新樓醫院試圖搶救，但仍不幸身亡。

▲台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子輕生身亡，檢警29日上午相驗，死者家屬不發一言。（圖／記者林悅攝，下同）

▲被指控涉嫌強制猥褻犯行的台南市南區潘姓禮儀業者，在自家禮儀社廁所尋短身亡。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，該名被害人向媒體揭發潘男犯行時表示，她原本在中西區賣衣服，因疫情爆發，她苦撐2個月後停業，由於積欠銀行貸款30多萬元，想兼職增加收入，才於8月4日上午7時多前往潘男經營的禮儀社應徵面試，因雨天身穿清涼的短袖、短褲，卻被潘男視為八大行業小姐般，對她伸狼爪強制猥褻，事後她憤而提告。

潘男得知女方提告後，多方設法想聯絡被害人尋求和解未果，28日晚上就傳出潘男尋短憾事。台南市警六分局據報派員勘查蒐證，初步懷疑潘男疑因承受不了壓力，選擇留下遺書輕生，相關案情檢警進一步釐清中。

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