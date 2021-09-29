「做SUBWAY要會分辨起士」　客人指導店員遭打斷怒罵1句挨告

▲客人要求店員應該了解潛艇堡搭配的起士種類，卻因此和其他排隊的人吵架挨告侮辱。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

何姓男子日前到1間潛艇堡專賣店消費時，詢問店員提供的起士種類，店員一時反應不過來，何男開始建議店員，應對自己的工作有更深入了解，後面有客人疑似等得不耐煩，上前質問何男的態度與聲量，何男回頭怒斥「shit」、「沒有睪丸」，因此挨告公然侮辱，台北地檢署根據店內監視畫面將何男提起公訴。

美國籍的何姓男子3月11日到台北市文山區的Subway點餐時，先詢問店員所佐料使用的起士種類，店員態度和藹，但無法立即給予滿意答案，何男因此開始指導店員，應該要多了解自己的工作內容，由於當時正值用餐時間，後方已有其他客人排隊，有人不耐久候，質疑何男太大聲、對店員態度不好。

何男轉頭就對另名黃姓顧客發生爭執，店員也趕緊出面緩頰，事後黃姓顧客控告，何男辱罵他「不要像個烏龜把龜頭縮回去…shit…」、「沒有睪丸的人會說話嬌心嬌氣說話的」。雖然何男否認說過這些侮辱言詞，但檢察官傳訊店員作證，加上勘驗店內監視器錄下的影像和聲音，認定何男確實出言侮辱他人的人格及社會評價，因此依公然侮辱罪嫌起訴何男。

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