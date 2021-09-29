　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭爆和共軍秘密通話　美參謀首長親上火線：有先告知川普政府

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利在參議院為自己辯護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國參謀首長聯席會議主席麥利今天在聯邦參議院軍事委員會作證時，為在前總統川普任期末期致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成辯護，並表示曾將此事告知川普政府高階官員。

華盛頓郵報副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發麥利（Mark Milley）曾2度致電李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

華郵引述書中內容指出，麥利第一次致電李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中指出，美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，10月底，麥利在分析情報後，擔憂中國會認為美國準備發動攻擊，決定致電李作成，向他保證美國政府十分穩定，不會對中國發動攻擊，麥利甚至承諾在美國發動襲擊時會向他發出警告。

這是新書內容曝光後，麥利首度詳細地為他的行動辯護，他表示這項行動是在緩和與北京的緊張關係，而非「篡奪權力」。

麥利大體證實書中的論述，但駁斥秘密通話的想法，表示致電李作成是與美國政府協調後的行動，並曾將此事告知川普高階官員，包括當時國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和代理國防部長米勒（Chris Miller）。

麥利表示：「我知道，我確定，總統川普無意攻擊中國，傳達總統的命令與意圖是我應有的責任。而且我的訊息是一致的：冷靜、穩定、降低緊張。『我們不會攻擊你們。』」

麥利承認今年1月8日曾和國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話。

根據華郵，裴洛西詢問麥利採取了那些防護措施，防止「不穩定的總統」發動核子攻擊，「他瘋了，你知道他瘋了」。

麥利向國會議員表示，裴洛西問他，川普的行動是否可能導致核子飛彈意外發射，他則向她保證已採取防護措施。

麥利也首度在國會就美國從阿富汗混亂撤退一事作證，並稱這場長達20年的戰爭是個「戰略失敗」。他認為美國應在阿富汗維持數千部隊，以防止塔利班（Taliban）接管阿富汗。

今天出席參院軍委會聽證會的還有國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）。美國結束阿富汗戰爭，從當地倉皇撤離美軍和平民，並導致塔利班再度掌權，是這場聽證會的另個焦點。眾議院軍事委員會明天也將舉行聽證會，麥利、奧斯汀和麥肯錫將繼續面臨撤軍檢討。

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／台股大跌近300點！失守萬七
永康商圈50年老店熄燈！　全台排第3炒飯吃不到了
綠帽夫讓老婆交3男友帶回家睡！　2女兒喊「媽媽喜歡的人」
林依晨爆懷孕「上圍激增」！低調產檢10次　挺肚拍廣告身形洩密
3分鐘影片曝！女店員提醒戴口罩　惡男暴走徒手挖她眼
AZ第2劑中午截止登記！　6大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大紐約地區僑界串連　網路點亮天燈訴求「台灣加入聯合國」

泰國官員勘災「雙腿截斷」漂在水面上　超落漆P圖被抓包

「保證我會跟在你身後走」染疫夫妻緊牽手　相隔1分鐘離世

遭爆和共軍秘密通話　美參謀首長親上火線：有先告知川普政府

美政府爆倒債危機10月面臨停擺！　參院否決提高債務上限落入困境

多數美國人盼多外交少駐軍　民調：42%支持美軍保護台灣

駭客闖美台視訊會議　自稱印度人嗆反擊中國還露下體

朝中社：北韓28日試射高超音速導彈

綠帽夫讓老婆交3男友帶回家睡！　2女兒喊「媽媽喜歡的人」

歐中外長對話內容曝　歐盟肯定台灣是重要經濟夥伴

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

等紅燈被插隊...騎士怒上前理論　見外國人秒慫：後悔沒學好英文

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

大紐約地區僑界串連　網路點亮天燈訴求「台灣加入聯合國」

泰國官員勘災「雙腿截斷」漂在水面上　超落漆P圖被抓包

「保證我會跟在你身後走」染疫夫妻緊牽手　相隔1分鐘離世

遭爆和共軍秘密通話　美參謀首長親上火線：有先告知川普政府

美政府爆倒債危機10月面臨停擺！　參院否決提高債務上限落入困境

多數美國人盼多外交少駐軍　民調：42%支持美軍保護台灣

駭客闖美台視訊會議　自稱印度人嗆反擊中國還露下體

朝中社：北韓28日試射高超音速導彈

綠帽夫讓老婆交3男友帶回家睡！　2女兒喊「媽媽喜歡的人」

歐中外長對話內容曝　歐盟肯定台灣是重要經濟夥伴

鄭明典：蒲公英再增強！最新「旋轉大眼」曝　下周恐又有颱風

大紐約地區僑界串連　網路點亮天燈訴求「台灣加入聯合國」

Honda全新大改款CR-V長這樣網友很買單　最快2023年北美上市

台股大跌逾280點！失守萬七　台積電、聯電跌幅逾2%

線上旅展限量買一送一！凱菲屋自助餐10／1回歸　官網訂位享85折

五倍券「電商專區範圍曝光！」　　中小企業在地生產均適用

菠菜也進榜！網揭7款「增髮食物」，你吃對了嗎？

隱身森林裡的南瓜秘境！旋轉木馬點燈超夢幻　還能吃海鮮南瓜燉飯

日媒分析全壘打王是誰？　唯獨大谷翔平居劣勢

台灣線上虛擬展館啟動　協助業者爭取數位貿易商機

壯漢練腿重量MAX+彈力帶增難度　狂操4下秒斷「彈到蛋蛋」痛到失聲

國際熱門新聞

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

老婆婚後交3男友帶回家睡　綠帽夫點頭答應

美股道瓊重挫569點！　美債殖利率飆、國會僵局拖累科技股

沙國國王出國9天　行李竟達506噸

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

Google街景驚見路邊做半套！巨根遮不住

麥當勞員工惡搞奧客影片曝　糖醋醬淋飲料上

莫德納保護力勝BNT嬌生　4圖表一次看

親戚打架成肉塊四散　恐怖片曝光

美國會阿富汗聽證會　拜登將領面臨撤軍檢討

孟晚舟對美加「沒有利用價值」吳子嘉：華為已消滅了

更多熱門

相關新聞

參院拒提高債務上限　美政府爆倒債危機10月恐停擺

參院拒提高債務上限　美政府爆倒債危機10月恐停擺

美國政府面臨倒債危機，可能於10月1日再次上演部分部門關門的情況，共和黨和民主黨各半的參議院，27日否決民主黨提出的提高舉債上限預算案，若民主黨未在30日前提出替代法案或再度被否決的話，美國政府將會因債務違約，而讓部分政府部門功能失效。

駭客闖美台視訊會　嗆反擊中國露下體

駭客闖美台視訊會　嗆反擊中國露下體

美式資本主義腐朽化？

美式資本主義腐朽化？

美人口報告「台灣裔與中國裔」分開統計

美人口報告「台灣裔與中國裔」分開統計

美籍姊弟困中國3年多終返國

美籍姊弟困中國3年多終返國

關鍵字：

美國參謀首長聯席會議主席麥利

讀者迴響

熱門新聞

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

超商外包裹堆成山　網：物流中心

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面