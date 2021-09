台裔美國人正名成功！　人口報告「台灣裔與中國裔」分開統計

▲台裔運動人士爭取人口統計報告證明。(圖/翻攝自YouTube/Taiwanese American Citizens League)



記者張方瑀/綜合報導

美國皮尤研究中心在今年的人口報告中,將台裔和中國裔合併計算,引發台裔族群強烈反彈。在台裔族團體續爭取的狀況下,皮尤研究中心在本月初更新了統計數據,讓長年爭取台灣國際承認的台裔運動人士肯定身分獲得承認;據統計,目前在美台裔人數介於19萬5000和69萬7000人之間。

根據NBC報導,皮尤研究中心(Pew Research Center)在今年4月一份關於亞裔美國人口的報告中,將中國裔(Chinese)與台灣裔(Taiwanese)合併計算,引發台裔團體強烈抗議。

最後皮尤研究中心在本月初發布更新報告,引用2019年版美國社區調查(American Community Survey)的族群區分資料,並將台裔人口獨立統計,指出在美台裔族群介於19萬5000和69萬7000人之間。

