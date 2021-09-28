台裔美國人正名成功！　人口報告「台灣裔與中國裔」分開統計

▲台裔運動人士爭取人口統計報告證明。（圖／翻攝自YouTube／Taiwanese American Citizens League）



記者張方瑀／綜合報導

美國皮尤研究中心在今年的人口報告中，將台裔和中國裔合併計算，引發台裔族群強烈反彈。在台裔族團體續爭取的狀況下，皮尤研究中心在本月初更新了統計數據，讓長年爭取台灣國際承認的台裔運動人士肯定身分獲得承認；據統計，目前在美台裔人數介於19萬5000和69萬7000人之間。

根據NBC報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）在今年4月一份關於亞裔美國人口的報告中，將中國裔（Chinese）與台灣裔（Taiwanese）合併計算，引發台裔團體強烈抗議。

最後皮尤研究中心在本月初發布更新報告，引用2019年版美國社區調查（American Community Survey）的族群區分資料，並將台裔人口獨立統計，指出在美台裔族群介於19萬5000和69萬7000人之間。

A new report from the Pew Research Center rectifies a previous analysis that conflated Taiwanese and Chinese Americans.



“Being part of a democracy is about having a voice,” a community advocate says. “The first step to that is recognizing that we exist.” https://t.co/pWKFJP8a8E — NBC Asian America (@NBCAsianAmerica) September 25, 2021

皮尤研究中心4月份的報告出爐後，500多位美國知名社群團體的台裔和亞裔領袖聯名發表公開信，指責對方做法是抹除台灣族群的行為，要求道歉並提出解釋。台美公民協會（TACL）公民參與事務主任胡若涵（Christina Hu）表示，作為民主的一部份，就是要有發言權，「實現這一點的第一步，就是承認我們的存在。」

非營利台裔美國人新聞網站TaiwaneseAmerican.org總編輯陳文羿（Leona Chen）同樣參與了公開信連署，她表示，「對於最初的報告，我們其中一部份的反應是，台灣民眾長期以來一直被拒於門外，有一種感覺是，你必須保護那些不斷受到威脅、在歷史上瀕臨滅絕的東西，我們想要傳達的是，作為台灣人不是政治選擇，這就是我們的身份。」

事實上，美國人口調查從未將台灣納入種族和族裔類別，在社區調查和每10年一次的人口普查表格當中，有關種族認同的問題亞裔只有6個選項，包括中國人、日本人、韓國人、越南人、印度人和菲律賓人；想自認是台灣人只能勾選「其他亞洲人」再自行填寫。

「TaiwaneseAmerican.org」網站創辦人蔡和杰（Ho Chie Tsai）表示，在2019年的美國社區調查中，有超過37.5萬人在血統的選項中寫下「台灣人」，這個數字在2000年初僅有不到14.5萬，「年輕人的態度已經和過往大不相同，隨著台灣僑民的擴大，我們更應該積極參與美國政治，為了做到這點，我們需要將自己定位成台灣裔美國人。」

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