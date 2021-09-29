BNT很嬌貴！施打前10道關卡影片曝　醫：不好準備

記者陳俊宏／綜合報導

新北恩主公醫院誤將未稀釋BNT疫苗原液打到25人身上，對此，《MedPartner 美的好朋友》醫療粉專分享BNT施打前有10道程序，讓網友直呼「好嬌貴的疫苗」。而衛福部疾管署其實也有拍攝BNT疫苗使用操作程序的影片。

美的好朋友28日說，其實BNT真的是支相對不好準備的疫苗，施打前有10道程序：

1、自疫苗保冷箱內取出疫苗，注意請勿搖晃，並於治療盤上操作，避免掉落。

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2、檢查批號及有效期限（解凍後可使用期限標示於外盒）。

3、目視瓶身底部，稀釋前，解凍的藥液可能含有白色至類白色不透明無定形顆粒。

4、稀釋前輕輕上下倒轉藥瓶10次，上下一回為一次，請勿搖晃藥瓶。

5、以3毫升空針於原始藥瓶內，注入1.8毫升的0.9%無菌生理食鹽水注射液，進行稀釋。

6、回推拉桿至1.8毫升處，抽出藥瓶中的空氣，使藥瓶壓力平衡，再將針頭從瓶塞拔出。

7、輕輕上下倒轉稀釋後的藥液10次，同樣勿搖晃藥瓶，稀釋後的疫苗應呈類白色藥液，無可見微粒，若存在顆粒或變色則不使用，請保留疫苗實體並通報轄區衛生局。

8、取1毫升空針，每劑抽取0.3毫升疫苗，注意所持針具為1毫升空針，抽取時注意瓶內藥液是否已稀釋，抽藥時避免敲彈疫苗瓶身及針具。

9、將針頭維持在液面下抽取，以避免抽到空氣，如有氣泡產生請採瓶內排氣。

10、稀釋後，藥瓶含2.25毫升液劑，可抽取6劑0.3毫升疫苗，如果藥瓶中剩餘量不夠抽取0.3毫升的完整劑量，應丟棄該藥瓶和剩餘劑量。完成上述各步驟後，準備施打。

▲▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

美的好朋友表示，以上步驟出自衛福部「BioNTech COVID 19 疫苗使用操作程序」，但準備程序繁複，並不是要幫恩主公醫院開脫的意思，畢竟他們是沒有稀釋施打，這必定是很基本的標準作業流程都沒有被落實和核對的結果，這真的應該被調查並系統性檢討。

該粉專認為，疫苗要考慮的事情很多，有效性以外，價格、是否容易保存、是否容易運輸、是否容易施打（例如一瓶給1人，和1瓶分10人，麻煩程度差很多），BNT不是一支不好的疫苗，但確實也是一支不好準備的疫苗。

文中提到，大家施打疫苗後，記得跟服務你的醫護人員說聲辛苦了，畢竟你看似只是拿起針頭注射下去的一個動作，其實在之前有許多你看不到的仔細準備啊。

▼恩主公醫院召開記者會鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）



對於25名民眾被打了未稀釋的BNT原液，指揮中心發言人莊人祥表示，這相當於打入4倍濃度疫苗，將對這些民眾進行關懷追蹤至少7天，也安排進行抽血，作為未來體內狀況變化比對的基本值；至於是否接種第二劑，相關文獻認為沒有太大問題，但會與專家諮詢，評估如何接種。

而恩主公醫院因該事暫停疫苗施打服務一周，院方召開記者會道歉指出，由於當時散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成疫苗，未經過再次確認即進行施打。

▼施打BNT疫苗前準備步驟。（圖／翻攝疾管署YouTube）