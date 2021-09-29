　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

差一天就不能打　北市6938學生「年底前滿12歲」憂成疫苗孤兒

記者黃翊婷／綜合報導

BNT疫苗校園接種自9月22日開打，台北市議員耿葳28日在臉書PO文質疑，依中央規定學童必須是在2009年9月1日前出生的才符合造冊資格，但有不少家長陳情，孩子的生日在9月1日之後無法被造冊，造成孩子心中出現相對剝奪感，家長也感到嚴重不安，而這樣的「疫苗孤兒」全台北市有高達6938人，若不處理，恐怕會成為校園防疫的隱憂之一。

▲▼宜蘭國中以上學生打BNT，24日兩高中生太緊張、換氣過度，出現施打不適症狀。（示意圖／記者游芳男攝，下同）

▲BNT疫苗校園接種9月22日起開打。（示意圖／記者游芳男攝）

「爸爸，為什麼班上同學都去造冊打疫苗，只有我不行？」耿葳提到，台北市滿12足歲的七年級學童已於9月22日陸續接種BNT，而這一波學童都是在2009年9月1日前出生的，符合造冊資格，但這也引發不少家長不滿並跑來找她陳情，「因為自己的孩子生日在9月1日過後就無法被造冊，導致全班只有少數幾個人被排擠在疫苗接種之外，造成孩子心中的相對剝奪感以及家長嚴重的不安感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

耿葳表示，透過台北市校務系統調閱2021年9月2日至12月31日期間滿12足歲的學童人數，發現全台北市共有6938人，「如果疫苗是戰略物資，學童接種疫苗是達到校園免疫的必要手段，那麼就不應該讓今年在9月1日後滿12足歲的孩子成為這一波的疫苗孤兒。」

耿葳強調，避免學童在校園染疫，可以讓校園的防疫更加完備與穩定，所以她希望台北市政府教育局能針對這個狀況，向中央爭取把今年12月31日前滿12足歲的學童納入下一階段造冊，並催促中央儘早讓疫苗到位，以利安排接種。

對此，教育局副局長陳素慧表示，中央確實尚未將9月1日以後年滿12歲的學童納入，市府會向中央反映這個狀況，盡力爭取讓今年內滿12歲的學童都能夠獲得接種資格。

▼耿葳臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei

台北市議員耿葳曝北市6938學生恐成「疫苗孤兒」。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei）

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
美股狂洩569點！倒債危機加深拖累科技股　台積電ADR跌逾3

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝中心爆弊端！電扶梯藏危機　新工處遭控胡亂驗收放水

差一天就不能打　北市6938學生「年底前滿12歲」憂成疫苗孤兒

25人因「缺1張貼紙」被迫測試5倍濃度BNT　專家曝3要命環節

早餐該吃嗎？網友戰翻　兩派醫師分析給你聽！

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

中午截止！「AZ第二劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

「雙眼牆」蒲公英大迴轉　水氣最多2天時間曝

超商外包裹「堆出3座山」！　爆倉畫面讓他看傻：根本是物流中心

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

點外送收臭酸食物！他吃2口上吐下瀉…店家竟嗆：你喝到大冰奶吧

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

等紅燈被插隊...騎士怒上前理論　見外國人秒慫：後悔沒學好英文

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

Sandy首放閃CEO未婚夫！吳宗憲都讚帥　「9年前曾當MV男主角」青澀樣網朝聖

北藝中心爆弊端！電扶梯藏危機　新工處遭控胡亂驗收放水

差一天就不能打　北市6938學生「年底前滿12歲」憂成疫苗孤兒

25人因「缺1張貼紙」被迫測試5倍濃度BNT　專家曝3要命環節

早餐該吃嗎？網友戰翻　兩派醫師分析給你聽！

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

中午截止！「AZ第二劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

「雙眼牆」蒲公英大迴轉　水氣最多2天時間曝

超商外包裹「堆出3座山」！　爆倉畫面讓他看傻：根本是物流中心

到對岸設廠「誘因逐步消失」　財經網美：開始走入深水區

點外送收臭酸食物！他吃2口上吐下瀉…店家竟嗆：你喝到大冰奶吧

北藝中心爆弊端！電扶梯藏危機　新工處遭控胡亂驗收放水

差一天就不能打　北市6938學生「年底前滿12歲」憂成疫苗孤兒

25人因「缺1張貼紙」被迫測試5倍濃度BNT　專家曝3要命環節

早餐該吃嗎？網友戰翻　兩派醫師分析給你聽！

逆行嗆「你一輩子開不起藍寶堅尼」　囂張男被起底無照租車糗了

朝中社：北韓28日試射高超音速導彈

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

醋夫控妻愛愛喊小王名字「好想你」　血淚真相聽完想哭

綠帽夫讓老婆交3男友帶回家睡！　2女兒喊「媽媽喜歡的人」

富邦想中斷對樂天8連不勝　游霆崴對上側投黃子鵬

郭書瑤深夜鋼琴自彈自唱《心動》　嬌喊想談戀愛：很久沒心動的感覺

生活熱門新聞

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

超商外包裹堆成山　網：物流中心

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

澎湖奇癢怪病！醫師曝「初步診斷結果」

「4生肖」10月財運旺翻！事業走鴻運+投資大豐收

25人打BNT原液憂心肌炎！心臟醫這樣說

備註「請直接開門進來」　外送員見心酸1幕

財經網美：到對岸設廠誘因逐步消失

宿舍學姊列「13條奇葩規定」大一妹求救：不敢反抗

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

更多熱門

相關新聞

25人因「缺1張貼紙」被迫測試5倍濃度BNT　專家曝3要命環節

25人因「缺1張貼紙」被迫測試5倍濃度BNT　專家曝3要命環節

新北驚傳恩主公醫院執行接種作業時，誤將未稀釋BNT疫苗原液打到25人身上。有專家透露，BNT疫苗是最複雜的疫苗，接種前多達15道注意事項，必須先稀釋才能施打。這次事件可能出在院方未備有「已稀釋」貼紙防呆，施打前也未落實「三讀五對」原則導致。

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光

25人打BNT原液憂心肌炎！心臟醫這樣說

25人打BNT原液憂心肌炎！心臟醫這樣說

雙鐵車站可飲食！遊覽車免梅花座

雙鐵車站可飲食！遊覽車免梅花座

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗耿葳

讀者迴響

熱門新聞

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

男星答應老婆不拍床戲：給10億也不演　為演《魷魚遊戲》毀約

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

人妻拿外送斷片！起床「內褲穿反」崩潰

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

妻子去年爆出軌…威爾史密斯：我們是開放式關係

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面