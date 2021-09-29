差一天就不能打　北市6938學生「年底前滿12歲」憂成疫苗孤兒

記者黃翊婷／綜合報導

BNT疫苗校園接種自9月22日開打，台北市議員耿葳28日在臉書PO文質疑，依中央規定學童必須是在2009年9月1日前出生的才符合造冊資格，但有不少家長陳情，孩子的生日在9月1日之後無法被造冊，造成孩子心中出現相對剝奪感，家長也感到嚴重不安，而這樣的「疫苗孤兒」全台北市有高達6938人，若不處理，恐怕會成為校園防疫的隱憂之一。

▲BNT疫苗校園接種9月22日起開打。（示意圖／記者游芳男攝）

「爸爸，為什麼班上同學都去造冊打疫苗，只有我不行？」耿葳提到，台北市滿12足歲的七年級學童已於9月22日陸續接種BNT，而這一波學童都是在2009年9月1日前出生的，符合造冊資格，但這也引發不少家長不滿並跑來找她陳情，「因為自己的孩子生日在9月1日過後就無法被造冊，導致全班只有少數幾個人被排擠在疫苗接種之外，造成孩子心中的相對剝奪感以及家長嚴重的不安感」。

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耿葳表示，透過台北市校務系統調閱2021年9月2日至12月31日期間滿12足歲的學童人數，發現全台北市共有6938人，「如果疫苗是戰略物資，學童接種疫苗是達到校園免疫的必要手段，那麼就不應該讓今年在9月1日後滿12足歲的孩子成為這一波的疫苗孤兒。」

耿葳強調，避免學童在校園染疫，可以讓校園的防疫更加完備與穩定，所以她希望台北市政府教育局能針對這個狀況，向中央爭取把今年12月31日前滿12足歲的學童納入下一階段造冊，並催促中央儘早讓疫苗到位，以利安排接種。

對此，教育局副局長陳素慧表示，中央確實尚未將9月1日以後年滿12歲的學童納入，市府會向中央反映這個狀況，盡力爭取讓今年內滿12歲的學童都能夠獲得接種資格。

▼耿葳臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei）