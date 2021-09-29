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專家喊若達成這條件　全面開放八大

 記者陳俊宏／綜合報導

毒物專家招名威表示，若能持續維持本土「加零」一直到下周，也就是中秋節連假過後的兩周，都沒有任何意外發生，何不就讓八大全面開放呢？不過，指揮中心宣布，28日新增一例本土。

招名威28日在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，本土疫情降溫，他認為應該要大膽開放內用，畢竟放寬標準是每天新增案例小於10、不明案例少於2、每周社區案例少於3。

招名威指出，但很顯然的，以上的數字好像是在平行時空，台灣根本有很長一段時間低於上述的標準，完全符合餐廳內用標準，甚至有超過兩個星期沒有不明感染源出現，所以餐廳是可以勇敢開放的。

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▼萬華茶室在5月中疫情爆發後歇業至今。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼萬華茶室。（圖／記者姜國輝攝）

招名威表示，至於八大行業何時全面鬆綁，他相信很多人都十分在意這件事，但其中歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）防疫確實很不容易，但要維持生活也很辛苦，不可能讓他們永遠不開業。

招名威認為，既然本土零確診已維持一段時間了，若能持續維持「加零」一直到下周，也就是中秋節連假過後的兩周，都沒有任何意外發生，何不就讓八大全面開放呢？

招名威說，目前只開放KTV唱歌都要戴口罩，這說實話根本無法全面管制，因為不敢去的人還是不敢去，不會戴好口罩的人，他無論如何早就不會戴好戴滿，要有破口早就有破口了！不會等到唱歌群聚才開始傳染。

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼招名威認為，應大膽開放內用。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

招名威指出，所以後續的管制措施很關鍵，絕不可鬆懈，包括提升疫苗覆蓋率、實名制、定期清消，最重要的是全民能夠有「滾動式」修正這些防疫措施的雅量，隨時都要有停業整頓的心理準備，如此才能讓社會復甦進到下一階段。

指揮中心規劃10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，包括KTV、MTV、電子遊戲場等。而八大行業停業長達4個多月待紓困，經濟部表示，今天（29日）起開放八大行業申請紓困，將給予1萬元雇主營運補貼，員工薪資補貼為3萬元，通過後將直接匯入員工帳戶，申請期限至10月底為止。

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

一、各場域管制調整（本周起放寬）：

1. 臺鐵、高鐵：車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。

2. 遊覽車：以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

3. 藝文表演展覽、體育活動賽事：

(1) 實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食。

(2) 室內：進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座/間隔座。

(3) 室外：人數降載50%（如實際座位數50%），得不受限室外300人上限。

(4) 如能維持排隊時之室內外適當社交距離，得現場售票，不限預約制。

(5) 開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外適當社交距離。

二、有條件開放部分休閒娛樂場所（規劃10月5日起），並依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理：

(1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。

(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

2. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：

(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。

(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。

(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。

3. 錄影節目帶播映場所(MTV)

(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

4. 視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)

(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

5. 桌遊、麻將休閒館營業場所

(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。

(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。

(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

三、仍需關閉場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

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