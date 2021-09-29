超過10國曾犯「BNT沒稀釋直接打」　醫曝但台灣這情形較少見

記者陳俊宏／綜合報導

新北恩主公醫院誤將未稀釋BNT疫苗原液打到25人身上，對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，新聞報導在超過10個醫療先進國家都發生過，這是很容易犯的錯誤，可能副作用強一點，之後病人情況都還OK，德國有2個安養院80歲老人也沒事，只是像台灣連打25個才發現的比較少見，「最怕的還是心肌炎，希望病患後續都沒事。」

潘建志28日在臉書說，BNT的第三期實驗裡也發生過該情形，共有52個病患沒稀釋直接打，之後沒有異常情況，「AZ也有，打一半劑量但效果竟然比較好...XD。」

潘建志表示，BNT第一期實驗中，為了確定有效劑量，最大劑量給實驗個案100微克（百萬分之一克）的劑量，是現在劑量30微克的3倍，仔細檢查抽血後，沒太嚴重的副作用；現在沒稀釋直接打，等於打120微克，還好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

潘建志指出，在動物實驗裡，給小老鼠人類的劑量30微克，連打三次，一般這相當給了老鼠50倍的劑量；後來觀察小老鼠就是產生比較多反疫反應，也還好，沒有致死。

潘建志說，一般藥物都是化學製劑通常以毫克為單位，過量身體無法代謝可能中毒；但生物製劑如mRNA疫苗劑量用的是微克，可容許的上限高很多。

潘建志提到，打進人體內的BNT疫苗中的mRNA，相對人體本身無處不在的mRNA而言，數量算是很少（百萬分之30克）；沒稀釋直接打0.3ml，等於4倍的mRNA進到人體，可能多在肌肉淋巴細胞表面產生了4倍的S蛋白。

潘建志表示，Delta變種，號稱S蛋白是增加1000倍啊，但免疫反應是不會一樣的倍數增加的，「最怕的還是心肌炎，希望病患後續都沒事。」

▼恩主公醫院召開記者會鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）



對於25名民眾被打了未稀釋的BNT原液，指揮中心發言人莊人祥表示，這相當於打入4倍濃度疫苗，將對這些民眾進行關懷追蹤至少7天，也安排進行抽血，作為未來體內狀況變化比對的基本值；至於是否接種第二劑，相關文獻認為沒有太大問題，但會與專家諮詢，評估如何接種。

而恩主公醫院因該事暫停疫苗施打服務一周，院方召開記者會道歉指出，由於當時散裝部分疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成疫苗，未經過再次確認即進行施打。