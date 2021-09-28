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快訊／知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆…緊急編輯貼文

記者柯振中／綜合報導

台南知名蝦仁飯店家傳出老闆娘沒戴口罩處理食材，還嗆聲「去檢舉啊」，引起群眾怒火，台南市衛生局也決定開罰。事後，該間蝦仁飯透過臉書粉專致歉，卻又因為一條編輯紀錄，遭到網友砲轟。

一名女網友在「爆料公社」發文，台南某知名蝦仁飯店的老闆娘，沒戴口罩夾菜，被發現還嗆聲「檢舉就檢舉」，完全不顧目前正在防疫期間，態度十分惡劣。

貼文引起熱議，台南市衛生局也接獲消息，當事人的行為已經違反，餐飲從業人員應佩戴口罩之防疫措施，因此會依照《傳病防治法》，裁罰新台幣3,000元罰鍰。

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▼蝦仁飯老闆娘脫口罩包便當。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲網友PO文，檢舉台南1家蝦仁飯老闆娘未戴口罩案，台南市衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰新台幣3千元罰鍰。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

事件引起廣泛討論，該間蝦仁飯緊急在臉書粉專道歉，不過一開始的貼文當中，聲稱「員工拿下口罩在喝水」，又因為工作忙碌，導致情緒不佳，若有不好的回應實屬無心，整篇貼文似乎並非致歉，而是辯解「不要因為片段畫面而發生誤解」，且店家受訪時，還說「鹽巴跑進老闆娘眼睛」，當時是因為不舒服，所以在休息。

說法不被網友接受，貼文底下湧入不少留言，砲轟店家「影片看來不是這回事哦。可以不要鬼扯嗎？硬凹什麼」、「老闆娘沒戴口罩還甩鍋給員工！夾菜中用舌頭剃牙，嘴巴都打開了啦」、「睜眼說瞎話，影片中，哪裡看到有在喝水」、「前面那麼嗆說網友把故事放大了不是？」

由於貼文遭到灌爆，蝦仁飯緊急編輯了臉書貼文，將其中許多字詞抽換，態度軟化，轉為道歉文，也承諾「我們會儘速改進」。

雖然緊急編輯貼文，網友們依舊不買單，持續留言痛批，「有些店就是這樣，稍微有點名氣態度就開始變差了」、「檢舉就檢舉不是很嗆很屌？怎麼會要道歉呢！這麼棒的店家就讓妳們回家慢慢喝水吧」、「出面道歉還在騙，這家店真囂張」、「根本沒悔意～～本來說是喝水～～上電視又說是眼睛用到鹽巴～～一直在說謊～～可悲。」

▼老闆娘嗆女網友「去檢舉」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼老闆娘蝦仁飯。（圖／ETtoday資料照）

以下為該間蝦仁飯致歉全文（編輯前）：

很抱歉造成大家觀感不佳，在防疫期間沒有做好員工內訓，針對此次事件，

引起各位的不安與擔憂，深感歉意。

在瞭解狀況後，其實是員工正拿下口罩在喝水，但因工作忙碌致情緒不佳，若當下有不好的回應，也實在是無心。

在衛生與食材選材，請大家放心，對於衛生與品管，我陳老闆一直都很堅持！

真的很抱歉，引起大家的慌亂與不安，我們會加強員工內訓與提升服務品質！

希望當下造成的誤會，不要僅僅因為一段視頻或是部分擷取的畫面，造成更多的誤解與恐慌。

謝謝各位

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