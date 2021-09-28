快訊／台灣國際防疫跌至第42名　輸南非、埃及、秘魯

▲《彭博》最新防疫排名。（圖／翻攝網站，下同）

記者徐政璿／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，根據《彭博》（Bloomberg）最新「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilence Ranking），在9月的數據中，台灣排全球第42名，落後南非、埃及、秘魯、墨西哥等國家。

《彭博》是根據「疫苗覆蓋率」（People covered by vaccines）、「封鎖嚴重度」（Lockdown Severity）、「航班載客力」 （Flight Capacity）及「接種疫苗旅客自由度」（Vaccinated Travel Routes）4大指標排序。由於疫苗接種人口落後，讓台灣評比處於末端班。

台灣5月爆發本土疫情後，在53個主要經濟體中，台灣從第5名退至第15名，在6月公布的排名中，台灣退居第44名，7月上升4個名次到第40名，8月又退後1名至第41名，9月份再退至第42名。

根據9月排行榜，前5名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥，這些國家的疫苗覆蓋率均在68%以上，而且主要受惠於歐盟允許完全接種疫苗者自由入境的決定。

Delta變種新冠病毒令美國陷入混亂，9月排名下降3名至第28，因為不受約束地恢復正常，感染病例和死亡人數激增。

去年11月排名第一的紐西蘭從8月下降了9名，跌至第38名。新加坡正試圖從清零策略轉向疫苗主導下的重新開放，但由於病例激增導致重新實施了一些限制措施，其排名下降了11名至第19。