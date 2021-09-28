台南藝文活動放寬防疫措施　校園BNT施打10校

▲台南市長黃偉哲28日，特別說明台南市藝文活動人數放寬與防疫措施，以及各類疫苗接種期程、校園BNT疫苗施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心將於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，台南市長黃偉哲28日，特別說明台南市藝文活動人數放寬與防疫措施，以及各類疫苗接種期程、校園BNT疫苗施打情形。





黃偉哲說，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至27日止，共接種110萬2000劑次，人口涵蓋率49.1％；第二劑涵蓋率9.8％；劑次涵蓋率59.0％。





台南市衛生局說，28日接種BNT疫苗的學校分別為新營高中、柳營國中、新榮高中、南科實驗高中、大灣高中附設國中、復興國中、崑山高中（含國中部及進修部）、土城高中（含國中部、中信國際實驗教育機構）、和順國中及金城中學等10校，預計接種人數為6034人。





各類疫苗接種期程：第二劑AZ疫苗機構接種：9月27日至10月11日。校園BNT疫苗：9月22日至10月8日。第二劑莫德納造冊施打：75歲以上長者、65歲以上原住民：9月19日至9月27日。70歲以上長者、60歲以上原住民：9月27日至10月11日。COVID-19疫苗預約平台第9期：第一劑BNT疫苗：9月25日至10月2日。第二劑高端疫苗：9月27日至10月2日。COVID-19疫苗預約平台第10期第二劑AZ疫苗：9月29日中午12時止，符合此期接種資格對象（9月30日(含)前已接種AZ疫苗第一劑，且間隔滿10週以上之50歲至64歲民眾）進行意願登記，籲請未曾登記者盡速登記，如已經意願登記過且無取消者，則不用再登記。





另，10月1日起亦開始接種「流感疫苗」，接種「流感疫苗」應與「COVID-19疫苗」間隔至少7天。請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並主動告知疫苗接種史，以利醫生評估。各類接種規劃視疫苗到貨情形調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。





文化局長葉澤山說明，配合中央部分放寬之防疫措施，台南市藝文活動將取消室內80、室外300人之上限，並取消場館預約制；室內藝文場館進場人數若符合場所容留人數，則不限梅花座或間隔座，得以實際座位數入座，即藝文展演將開放全座席觀賞；室外展演則修正為原訂容留人數降載50％，並遵守社交距離1公尺之原則。





黃偉哲再次強調，放寬不代表就不用防疫措施，各場館辦理藝文活動時，仍要嚴謹遵守實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食等規範，開演前、中場休息及散場時亦應維持室內外適當社交距離，期盼在市民朋友的共同配合、努力下，讓藝文生活早日回歸全民日常。