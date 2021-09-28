雲林台灣好行新路線啟動　「北港虎尾線」與神同行

▲雲林縣政府文化觀光處推出巴士路線「北港虎尾線」，今天正式啟動「與神同行」。該路線搭配假日導覽解說可讓旅客體驗雲林宗教文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣擁有豐厚的宗教文化底蘊，縣政府文化觀光處推出巴士路線「北港虎尾線」，今（28）日正式啟動「與神同行」。該路線搭配假日導覽解說可讓旅客體驗雲林宗教文化，適逢國際偶戲節活動期間，特別推出限定兩個月八折優惠價活動。另外，該路線也打造實境解謎APP遊戲的遊程，讓旅客共同參與響應。

雲林縣政府文觀處說明「與神同行、平安隨行」北港虎尾線共設9個站點，從斗六火車站出發，沿途停靠高鐵雲林站、雲林布袋戲館、北港武德宮、北港朝天宮、口湖遊客中心、四湖海清宮、台西安西府、麥寮拱範宮等站點。

雲林縣長張麗善表示，「北港虎尾線」搭配10月雲林國際偶戲節、台灣咖啡節等活動，加上「斗六古坑線」「雲林草嶺線」共三條路線推出八折優惠，以及抽獎活動，頭獎為價值8千元的劍湖山渡假大飯店住宿券、斗六古坑線一日券2張、劍湖山世界門票2張組合等。

文化觀光處長陳璧君表示，今日啟動路線採遊輪式列車方式運營，週末及國定假期亦安排假日導覽老師解說，讓旅客能深入了解雲林廟宇文化，而為了增加年輕族群搭乘時的樂趣，北港虎尾線特別給合實境解謎APP「Riddle Run」，首創「搭好行來解謎」的遊程，搭配每個站點的歷史文化及建築特色，讓旅客能在走訪各個站點時，更深入了解站點的特色。

▲雲林縣政府文化觀光處推出巴士路線「北港虎尾線」，今日正式啟動「與神同行」。該路線搭配假日導覽解說可讓旅客體驗雲林宗教文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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