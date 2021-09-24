最後戰神曝！法拉利F12 Berlinetta將二拍　瑪莎拉蒂跑車陪榜

▲台中分署將代中檢舉辦贓車拍賣，圖為法拉利F12 BERLINETTA。（圖／行政執行署台中分署提供）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署日前拍賣詐團首腦名下的法拉利、馬莎拉蒂等超跑名車，結果因防疫限制50個名額，參與者喊價過保守，最後金額過低全部流標，遭網友批評中檢規劃有問題。中檢經開會研議後，決定與行政執行署台中分署合作，9月29日再舉辦拍賣會，通訊投標與現場投標並進，歡迎民眾搶好康。

台中地檢署8月20日上午拍賣詐騙集團首腦鍾志豪名下3輛車，包括法拉利超跑F12 BERLINETTA 550萬元起標，瑪莎拉蒂GT STRADALE 175萬元起標，BMW 118i 5門45萬元起標。由於限定開放50組號碼牌參加競標，一早就被人搶光，讓後面到場的根本沒機會參加。3輛車最後全因出價過保守，金額過低流標。

中檢經開會研議後，決定與行政執行署台中分署合作，由台中分署舉辦二拍，時間選在9月29日上午10點半，地點改到台中分署中庭廣場。

台中分署表示，這次是分署首次拍賣偵查中案件的贓物，金額也是分署歷年最高。分署接受委託後，立刻請專業單位協助鑑價，並公開底價。只要民眾出價高於底價，最後又是金額最高，就可將車開回去。拍賣會採書面投標，民眾可透過通訊或現場投標，歡迎踴躍參加。

▲▼法拉利F12 BERLINETTA。（圖／行政執行署台中分署提供）

3輛拍賣車輛中，法拉利F12 Berlinetta素有會動的藝術品之稱，可能也是法拉利堅守自然進氣最後的戰神，以致於在歐美二手市場「中古車價不跌反升」，值得收藏。本輛為2015年出廠、里程數僅為1萬2572公里，原車主珍藏在家中，甚少外出行駛，而且最低投標價為646萬元（保證金270萬元）即可擁有新車價要價1761萬元起的法拉利名車，幾乎每一公里即降價886元，買起來珍藏相當划算。

▲▼瑪莎拉蒂（Maserati） GranTurismo MC Stradale。（圖／行政執行署台中分署提供）

瑪莎拉蒂（Maserati） GranTurismo MC Stradale雙門跑車，出廠新車價855萬元起，本次最低投標價為194萬元（保證金80萬元）不到新車價3折。本車2015年出廠、里程數為3萬7248公里，引擎為4.7 V8自然進氣引擎、6速自手排變速箱、460匹最大馬力與520Nm最大扭力的4.7 V8自然進氣動力，擁有迷人的聲浪與飽滿動力，值得喜歡賽車型的駕駛們購買。

▲▼寶馬（BMW）118i。（圖／行政執行署台中分署提供）

寶馬（BMW）118i也是本次最容易入手的物件，新車出廠價166萬，而且拍賣車輛里程數顯示只有2萬6051公里，最低投標價更僅只需53萬元（保證金22萬元）。同樣為2015年出廠的118i，這一台的CP值非常的高，買給另一半當代步車或接送小寶貝的移動城堡，物超所值，買到賺到。

【更多新聞】

►女高中生尊師合照 樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺



►姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒 找老婆當面上演活春宮給她看

►正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸 法院判他拘役45天再賠12.9萬