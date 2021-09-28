邱顯智再嗆國民黨最爛在野黨　「難怪民進黨有恃無恐」

▲時代力量抗議國民黨「護航民進黨」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌28日前往立法院施政報告，國民黨立委群起霸佔發言台，導致議事再度遭到杯葛。對此，時代力量立委邱顯智批評，最爛在野黨，只會佔議場，有國民黨這種在野黨，難怪民進黨有恃無恐。

立法院28日再度邀請蘇貞昌進行施政報告，民進黨立委28日上午搶先占據主席台及施政報告位置，國民黨立委則在旁包圍等待，經會議主席、立法院副院長蔡其昌勸導無效，議事再度遭到杯葛。

邱顯智在臉書發文表示，最爛在野黨，只會佔議場，今天國民黨又來了，他實在搞不懂，人民納稅給政府，「難道是要看國會議員演馬戲團嗎？」

▲行政院長蘇貞昌在混亂中上台進行施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智批評，每一次都是杯葛院會，在議場演馬戲團，干擾其他政黨的質詢；每一次都是佔領議場，放棄監督民進黨的機會，實質護航民進黨。

邱顯智說，有國民黨這種在野黨，要怎麼讓民進黨面對問題；有國民黨這種在野黨，難怪民進黨有恃無恐，更質問新任國民黨主席朱立倫，「這就是您當選國民黨主席後，要傳達給台灣社會的訊息嗎？」

此外，邱顯智上午也站上質詢台表示，每個委員都有質詢的權利，就是要實質進行監督，國民黨每次都用這種方式，國人不能接受，立委應該要實質監督政府，國民黨團卻把國會當馬戲團。

邱顯智強調，現在應該是要質詢行政院長，立委要實質監督行政院，「否則現在這樣有在監督嗎」，國民黨用這樣的方式才是在護航，每次都把國會當馬戲團，並直呼國民黨不要再演了，「你連民國都不敢寫了，笑死人了」。

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