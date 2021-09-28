藍綠肉搏戰立院議事癱瘓　蔡壁如反批蘇貞昌「該負全責」

▲台灣民眾黨立委舉牌提出訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，國民黨團拂曉出擊，與民進黨團展開肉搏攻防戰。台灣民眾黨立委蔡壁如原訂今天第二個上台質詢，卻因藍營強烈杯葛無法上台，她上午受訪反批，蘇貞昌應該負起一切責任，呼籲朝野不應讓議事一直癱瘓下去，否則將變成國際笑柄。

蔡壁如今天受訪說，面對立法院這樣的場面，真的是很無言也很無奈，執政黨鴨霸無能、在野黨杯葛癱瘓整個意識，是民進黨、國民黨要一起負起的責任。

蔡壁如說，民進黨一向鴨霸不聽其他在野黨的說辭，但國民黨佔領發言台也是不好的，「一切的責任都應該歸在行政院長蘇貞昌身上」，蘇貞昌是執政黨最高的行政首長，應該要能夠維繫行政院和立法院的協商，同時呼籲立法院長游錫堃、副院長蔡其昌應該協調立院黨派運作，而不應該讓議事一直癱瘓下去，「這會變成國際笑柄」。

民眾黨團總召邱臣遠說，今天的爭點在於「3+11」調查報告內容，行政院「3+11」補充報告確實會讓人覺得沒有真相、過程和真誠的道歉，是「自我感覺良好的報告」，甚至內容歌功頌德、道歉不真誠，甩鍋「3+11與本土群聚感染沒有關聯」。

邱臣遠批評，衛福部長陳時中在面對媒體的時候，甚至用傲慢的態度說，「3+11跟800條人命有什麼關係？」其實，全國人民要看到的是行政院對這件事情決策的態度，但在報告中卻沒有看到相關咎責，這樣的報告根本就是在擦脂抹粉，同時也希望可以上台向蘇揆質詢，應該用質詢做議事攻防，讓全民知道真相。

▲蔡壁如（左）、邱臣遠（右）接受媒體聯訪。（圖／台灣民眾黨團提供）