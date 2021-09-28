求職信只寫「2資訊」超NG　486先生一看傻眼：這什麼啊？

▲求職信上應提供完整的內容，仔細檢查過後再寄出。（圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

為迎接即將到來的五倍券消費潮，知名團購「486先生」創辦人陳延昶近期陸續在台北、台中、高雄分公司積極徵才，收到不少求職者投遞履歷，但也常遇到令人傻眼的狀況，486先生日前收到一封「應徵助理」的求職信，打開信件裡面竟然只有姓名及電話，讓他直呼「這什麼啊？」貼文一出引起討論。

486先生近期陸續開出短期計時工作人員、財務會計、節目執行製作等職缺，他日前在臉書發文，收到一封主旨為「應徵助理」的求職信，內容卻僅寫上名字以及手機電話，並表示「謝謝」，但信件中沒有附上任何文件，就連簡短的自我介紹都沒有，讓他忍不住問「這什麼阿？」

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貼文曝光後，網友們紛紛表示，「應該只是感謝函」、「成功引起大哥注意」、「我還以為叫大哥幫忙登記莫德納勒」、「他是不是以為應徵董事長」、「自我介紹影片連結呢」、「不如在臉書留言」、「真的叫『簡』歷」、「可能是想應徵私人特別助理，不過至少也附個三圍＋全身照嘛」。甚至還有苦主指出，「大哥你這還好，我之前收到:我要應徵，請與我聯繫，連姓名與電話都沒有」。

▲486先生打開求職信傻眼。（圖／翻攝自Facebook／陳昶）

486先生坦言，疫情之下民眾求職積極，但履歷投遞是爭取面試的第一步，也是給人的第一印象，注意撰寫細節才能夠有效地脫穎而出，「每企業、每職位的屬性不同，確認自己符合並接受該職缺所列舉的必要條件再應徵，避免浪費雙方時間」。

486先生分享曾遇過的狀況，收到求職者第一封信後，又收到第二封表示「忘記附上履歷」，接著又收到第三封「補上聯絡電話」，這樣的求職會讓面試官覺得「是不是做起事來也這樣丟三落四不夠細心」，也不會想花時間打開履歷來看。