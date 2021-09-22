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台南市勞工局宣導短片發表　求職防騙代言人郭泓志出席

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年輕人初入職場總是充滿憧憬，容易被不肖雇主利用各種攻勢或不良詐術，利用年輕學子單純及毫無戒心，以美女攻勢、甜言蜜語、錢多事少離家近、低付出高獲酬等種種話術矇騙，錢還沒賺到就被榨乾荷包，充滿彩色的人生頓時變成慘白。

台南市勞工局長王鑫基指出，只要掌握「求職735原則」，就能夠包你求職心花開，安心上工不心煩！台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，關心青年朋友於求職就業避免受騙。

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局為了加強年輕朋友對於求職防騙及就業隱私的正確觀念，今年特別配搭運動熱潮，邀請台南子弟前旅美投手－郭泓志合作，郭泓志是台灣第一位在美國大聯盟擊出全壘打的選手，戰功輝煌表現相當傑出優異，此次與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日特別深入台南市嘉南藥理大學內校園，辦理年度求職防騙暨就業隱私宣導短片發表會，由勞工局長王鑫基、嘉南藥理大學校長李孫榮及鑫傳國際多媒體科技股份有限公司吳鑑原副理共同與影片代言人郭泓志發佈「求職防騙」暨「就業隱私」二支影片發表，會中除影片發表外，由嘉南藥理大學學生進行「守護夢想大作戰」闖關活動，將求職遭遇之各項騙術及雇主會觸及的就業隱私問題以行動劇方式演出。

代言人郭泓志和王鑫基局長共同簽署為台南市民朋友創造友善安全的求職環境，共同打造台南成為求職及就業者的幸福家園宣言，及並辦理參與學生有獎徵答活動，郭泓志也以過來人及現在是僱主的身份，呼籲年輕學子在求職的道路上切記牢記735，求職才會不踩雷，自己隱私顧呼牢，就業才會真安心。

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，青年學子於求職或打工時，不當的洩露個人資料，繳交資料遭不法業者非法使用。勞工局將每個求職者當作自己的小孩，總在這個時節千叮嚀萬交代，無論在就業或求職要小心防範詐騙及避免隱私外流，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害。

▲台南市勞工局邀請台南子弟前旅美投手郭泓志合作，與勞工局共同推出有關於求職防騙及就業隱私的兩支宣導短片，於YouTube平台及各新聞平台強力放送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據勞工局統計，國內大專院校以上在校生約為128萬人，惟近年來求職詐騙手法不斷翻新，致使社會新鮮人在毫無防備的情況下受騙，為了讓年輕朋友們更能夠保護好自己的求職權益及荷包，民眾求職時最常發生的問題，為雇主刊登的徵才廣告交代不清以及求職者的就業隱私受到侵犯，如於近來網路團購跟直播推銷崛起，許多業者除了要求求職者先購買產品或拉攏下線卻未告知是僱傭或承攬性質，常造成求職民眾的誤解及引發爭議；其次，就是就業隱私遭受侵犯，很多人求職時都曾遇過雇主詢問有無男（女）友、是否懷孕、近期有無結婚打算等問題，其實這些都跟就業無關，已經侵犯了求職者的隱私權，勞工局希望求職者能防患於未然，別誤入陷阱當詐騙集團提款機。與青年朋友一同向求職陷阱及涉及隱私的不友善環境說不。

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