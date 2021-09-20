職涯發展關鍵時間點就到TYS　少走冤枉路、擁有穩定職涯發展不是夢

▲台北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon，簡稱TYS），在職涯探索的過程中協助定錨，讓年輕人擁有穩定且連續的長期職涯發展。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

受疫情衝擊以來，世界各地都遭受不小影響，雖說台灣疫情控管位居國際之首，國人在減少旅遊與娛樂行程之下還是可以正常生活，但對於應屆畢業生與剛步出社會不久的青年朋友們，求職步調、職涯規劃都被迫有所調整，甚至停滯。臺北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon，簡稱TYS）以幫助青年們盤點能力、系統性地整合職能、加強求職技巧，並在職涯探索的過程中協助定錨，期待年輕人在面對疫情的衝擊下，仍可以擁有穩定且連續的長期職涯發展。

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▲職業諮詢員林素瑾。



▲職業諮詢員李榕峻。



TYS的職業諮詢員們都擁有多元且豐厚的所學背景，針對年輕人在職涯上遇到的不同困擾，都能有效給出「客製化」的建議與規劃，職業諮詢員林素瑾就分享自己在職場上的觀察：「我以前在科技業從事人資，發現不少求職青年不太會寫履歷跟找方向，所以希望有機會協助青年，讓他們在求職關鍵點突破困境，有更好的發展。」職業諮詢員李榕峻也表示：「我自己是社工背景出身，服務過醫院、民間公益團體、政府部門，在轉換工作的時候與以前的老師、同學討論後發現，我轉換工作的歷程都滿有邏輯的，同時他們也建議可以嘗試就服體系的工作，進入就服體系後，發現TYS提供的諮詢深度其實是很夠的，現在也會透過學校邀請到校介紹職涯課程，希望能對應屆畢業生有實質幫助。」

▲職業諮詢員林依潔。



▲職業諮詢員高仁華。



▲職業諮詢員林姿君。



除了進入職場前的求職技巧之外，TYS更在年輕人初踏進職場的時刻就成為他們最強大的後盾，職業諮詢員林依潔指出：「很多青年求職者剛出社會，對職場還處於徬徨的狀況，這時候很容易遇到迷惘與對自己沒信心等情事，自己是心理系相關背景，所以也會將心比心，幫助他們找到合適的方向，也讓我覺得很有成就感。」而擁有勞動法學專業的職業諮詢員高仁華更透過提供正確的法令和資訊，讓青年朋友避免陷入危害、少走幾趟冤枉路。同樣也是社工科系出身的職業諮詢員林姿君，在NGO服務多年並專精於身心障礙職業訓練與支持性就業服務，幫身障者找到合適的工作、協助在職場上穩定就業，對她來說是意義重大的一件事情，現在主責服務青年的她也感動表示：「個案這些心願一一有機會被實現的時候，眼睛裡都是閃閃發亮的。」

新冠肺炎疫情以來，TYS也開始線上諮詢服務，原本前來諮詢的多為北部的民眾，開放線上服務之後，意外的有許多跨域的青年預約，各縣市與國外的人都可以透過視訊進行職涯諮詢，「坊間的職涯諮詢機構也很多，免費付費都有，但因為TYS是政府機構，所以對民眾來說更值得信賴，而打破空間的線上諮詢方式讓我們接觸到更多元的議題，也能幫助更多青年朋友。」職業諮詢員林依潔強調：「疫情之下經常遇到的問題是職位被迫轉換，或是應屆畢業生原本準備出國唸書，卻空間上被迫定格，原本的規劃全部打亂或暫緩，過往在疫情之前會接到滿多想要轉職的個案，但是疫情爆發之後，很多人會追求穩定就好，來諮詢的議題也有更多職場適應的面向。」

職業諮詢員林姿君也分享疫情以來諮詢過的不少青年求職困境：「很多原本是餐飲、航空領域，因應疫情職缺明顯變少，在知道目前無法完成相關職涯規劃的情況下，來TYS這邊諮詢，討論PLAN B，主要都是幫助他們找到可以延續的應用價值，在未來幾會出現時，還是有可以發揮的地方。」

▲TYS空間溫暖舒適，一樓有不少職涯相關書籍可供翻閱，也有不少年輕人在這裡遇到志同道合的夥伴，反而開啟職涯上更多可能。



同樣是疫情期間前來諮詢的案例，職業諮詢員林依潔遇過一名原本想從事藝術策展的年輕人，因為疫情難掌握，所以回台南老家麵店幫忙，但面臨到自己理想的工作與家裡缺乏人手的現實困境，林依潔建議他在這期間多多透過線上參觀國內外展覽，也透過線上課程豐厚自己的經驗，在疫情期間適度充實自己，減少職涯停滯的焦慮。

「很多人會把諮詢看成是一件很嚴重的事，好像要遇到什麼樣的危機才會『淪落』到要來諮詢，但其實我們提供的服務像是健康檢查，適時微調。」職業諮詢員林姿君替青年朋友釐清觀念。除此之外，職業諮詢員林素瑾也提供建議：「蠻多青年第一次來真的不知道要講什麼，所以要在有限的討論時間內讓職涯諮詢更有效，可以先建立好心理準備，保持誠懇開放跟願意合作的心態，來回答諮詢員的引導提問，我們也都有保密原則，如果我們建議的後續行動，你也願意試著落實，那成效就會更好。」

▲因應疫情將講座轉為線上舉行，破除空間限制，也讓更多人受惠。



TYS除了職涯發展評估外，還有職場體驗學習、職涯成長支持、求職服務與創意發想平台，專業的諮詢員也會根據個案的需求給出客製化的職涯建議，以期在職場上獲得長久穩定的發展，尤其是疫情期間，原本就已經很受歡迎的講座系列也推出線上講座，每場都有三四百人的參與人數，從知識取向、產業資訊、資訊整合並邀請指標性的講師授課，諮詢員也會根據定期追蹤自己諮詢過的個案，從入職、磨合期到穩定後，都可以「回娘家」，更有針對高中職、大專院校學生推出實習體驗，在求學期間就先學習跟職場接軌。

身為職業諮詢員，面對步調越來越快的時代，每個人除了本身都有好幾把刷子之外，蒐集資訊也是工作的一部分，「我們自己也會聽講座，都在各領域不停學習，任何青年會擔心的問題，我們都要涉獵。」職業諮詢員高仁華分享道，TYS以第三人客觀的角度陪伴青年釐清職涯問題，站在青年的立場給予一對一協助，在關鍵的求職階段，站在同一陣線，最後諮詢員提醒，職涯是一大段的路程，TYS提供的服務是全階段都是適用的，無論是初次尋職、轉職等，有問題都可以來尋求協助，TYS一直都在這裡，給出最溫暖及強力的支持。