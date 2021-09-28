親戚打架「掏槍vs.手榴彈」！下秒爆炸肉塊四散　42秒恐怖影片曝

▲親戚打架「掏槍vs.手榴彈」，下秒爆炸肉塊四散。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

敘利亞塔爾圖斯（Tartous）23日發生一起恐怖爆炸事件，當地一名律師因為法院判決問題，在街道上與親戚發生糾紛，起先只是動手互毆，幾秒後2人就拿出了手槍及手榴彈，一旁的警察見狀立刻上前阻止，不料過程中意外引爆手榴彈，有人因此被炸到支離破碎，場面相當驚悚。

根據On the Ground News報導，一名敘利亞律師23日疑似因官司問題，在街道上與一名親戚發生糾紛，2人爆發口角及肢體衝突，幾秒後親戚突然拿出手榴彈，他見狀不甘示弱，也掏出手槍威嚇。旁邊一名員警眼看衝突升級，立刻衝上前試圖勸阻2人，不料不但沒平息雙方怒火，反而變成3人扭打在一團。

▲親戚打架竟掏出手榴彈，爆炸釀3死11傷。（圖／翻攝自推特）

不料在3人打扯的過程中，親戚手上的手榴彈突然爆炸，現場瞬間傳出巨響及紅色火光，有人因此被炸到支離破碎。報導指稱，事件總共造成3死11傷，詳細情況警方正在調查中。