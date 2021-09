親戚打架「掏槍vs.手榴彈」！下秒爆炸肉塊四散　42秒恐怖影片曝

▲親戚打架「掏槍vs.手榴彈」,下秒爆炸肉塊四散。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

敘利亞塔爾圖斯(Tartous)23日發生一起恐怖爆炸事件,當地一名律師因為法院判決問題,在街道上與親戚發生糾紛,起先只是動手互毆,幾秒後2人就拿出了手槍及手榴彈,一旁的警察見狀立刻上前阻止,不料過程中意外引爆手榴彈,有人因此被炸到支離破碎,場面相當驚悚。

根據On the Ground News報導,一名敘利亞律師23日疑似因官司問題,在街道上與一名親戚發生糾紛,2人爆發口角及肢體衝突,幾秒後親戚突然拿出手榴彈,他見狀不甘示弱,也掏出手槍威嚇。旁邊一名員警眼看衝突升級,立刻衝上前試圖勸阻2人,不料不但沒平息雙方怒火,反而變成3人扭打在一團。

▲親戚打架竟掏出手榴彈,爆炸釀3死11傷。(圖/翻攝自推特)

不料在3人打扯的過程中,親戚手上的手榴彈突然爆炸,現場瞬間傳出巨響及紅色火光,有人因此被炸到支離破碎。報導指稱,事件總共造成3死11傷,詳細情況警方正在調查中。

