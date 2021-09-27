青春創意，夢想未來　兩岸青年創業大賽圓滿落幕

記者趙禕/上海報導

「我們的項目期待找到有資源的合作方...」

「我們的項目需要投資方，歡迎和我們洽談...」

「我們的項目已經有投資方投資了1.2億元，希望能找到合適的地點，馬上就能落地...」

在今天2021上海海峽兩岸青年創業大賽的頒獎典禮，得獎者難掩興奮與激動，迫不及待的希望項目能立刻啟動，把他們的精彩創意化為現實！

本屆大賽從今年五月啟動之後，吸引了543個項目參賽，其中新一代信息技術領域項目110個、生命健康領域項目156個、智慧製造領域項目125個、文化創意領域項目152個；這些項目來自大陸、台灣、香港、澳門和其他海外地區的團隊。在激烈的角逐之後，選出了20個項目入圍決賽，這裡面有8個項目有來自台灣的青年參與，其中4個更是兩岸青年共同合作的成果。最終榮獲得一等獎的是生命健康類的「新型人工智慧骨科手術機器人」，由已經落戶上海金山工業區的德智鴻(上海)機器人有限責任公司提出，他們也獲得了人民幣20萬元現金獎勵。



▲上海市台辦主任鍾曉敏向大賽一等獎獲獎代表頒獎。（圖／記者趙禕攝）

上海海峽兩岸青年創業大賽從2016年開辦以來，累計吸引了7000名兩岸青年才俊、2776個海內外優質項目參賽，發掘出許多有潛力和創新力的青創團體和新創企業，這裡面有一千多個項目來自台灣，已經成為上海市金山區兩岸青創工作的重要品牌。



▲▼進入20強的選手向到場嘉賓介紹他們的項目和理念。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任王立新說：「海峽兩岸青年創業大賽舉辦迄今，為上海貢獻了很多優秀的商業計劃和創新模式，發掘出有潛力和有創意的青創團隊，加深兩岸青年相互了解，激發兩岸青年的民族感情，有力地推動兩岸經貿交流。大賽為富有創新精神、勇於投身實踐的創新創業人才提供成就夢想的舞台，必將進一步激發兩岸青年創新創業的熱情和活力。」他祝福所有即將開始把創意投入實現道路的青年，也期待未來有更多創業項目在此展現風采。



▲上海台辦副主任王立新。（圖／記者趙禕攝）

金山區委副書記信亞東向參賽者喊話：「新技術、新產業、新業態不斷湧現，蘊藏著無限的創新創業機會，廣大青年創業者正逢其時，能夠抓住創新機遇既需要自身不懈努力，也需要良好的創新創業軟實力支撐，上海金山區就具有這樣的軟實力。」他誠摯邀請優秀青年人才到金山這片熱土釋放青春激情、書寫創業傳奇、成就美好人生。



▲上海金山區委副書記信亞東。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍致詞時表示：「上海市台協近年來一直專注于協助台灣青年來滬就業、實習、交流；已經連續5年與台灣多所高校開展校企合作實習項目，對接台青到大陸台資企業實習；連續3年舉辦征才博覽會，累計提供崗位職缺近4000個。未來將進一步整合各方資源，為兩岸青年搭建更好的交流平台。」



▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

「我們想要讓電子音樂成為音樂文化發展核心，讓想從事電子音樂產業者有完善培訓及輸出。」這是獲得本屆大賽優勝獎之一的艾克斯恩音樂合作伙伴杰妮和李翔的心聲。這兩位來自台灣的DJ，曾經在2015年北京衛視造夢者節目的總冠軍，他們來到上海才9個月，他們希望從這裡出發，把從古典、流行音樂必要的學習數位化、造就現在的電子音樂培訓發展商業模式。



▲艾克斯恩音樂兩位伙伴在典禮上進行項目路演。（圖／記者趙禕攝）

本次賽事也有在校學生從眾多企業參賽者裡脫穎而出。來自上海交通大學光力學質譜儀團隊的李佳楠、賀飛等同學，就以「基於光力學傳感技術的超精度質譜儀」項目拿到優勝獎。他們提出使用泵浦檢測技術將質譜儀核心原件體積縮小500倍的同時精度提高1000倍，並且可以即時顯示檢測結果；未來可以應用在生物醫藥、刑事檢查、食品安全等方面。他們計劃能成立公司和研究所建立長期合作，響應國家與高校產學研號召。



▲來自上海交通大學的學生團隊也是本屆優勝獎得主之一。（圖／記者趙禕攝）

由於新冠疫情使得一些台灣的參賽者沒有辦法到場參加今天的總決賽和頒獎典禮，所以特別開設了台灣分會場視訊連線，讓在台灣的參賽者也能參與這場榮耀的盛會。



▲來自台灣的參賽者在分會場透過視訊參與盛會。（圖／記者趙禕攝）

本屆大賽結束後，上海(金山)海峽兩岸青年創業基地也將延續往例和優秀項目對接，以降低創新創業成本、一站式落地配套政策和全方位代辦服務爭取有潛力的項目落戶基地；還會積極整合政府部門、行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力打通市場通路，提升青年創業熱情。



▲所有參賽者都將從此踏上實現夢想的征程。（圖／記者趙禕攝）

本次大賽獲得其他獎項的項目還有二等獎「無屏觸控智慧型機器人」(新一代信息技術類)、「具有修復功能快速止血微球產品的開發」(生命健康類)、「新型高機動高效能多棲傾轉旋翼無人機」(新一代信息技術類)，和三等獎「SOC Performance Analyzer」(新一代信息技術類)、「一種具有交互功能的智慧樂器」(文化創意類)、「VR虛擬實境助力安全生產」(新一代信息技術類)、「石墨烯基固態柔性快充鋰電池」(新一代信息技術類)、「益菌革命」(生命健康類)、「自閉症教育實踐項目」(生命健康類)。



▲上海金山區委書記劉健向大賽二等獎獲獎代表頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海金山區委常委張恂及金山區副區長何冬賓向大賽三等獎獲獎代表頒獎。（圖／記者趙禕攝）