新北OL提前4個月請婚假　才發完喜帖「慘收資遣通知」

▲OL提前請婚假，婚前一周慘收「資遣通知」，氣炸向新北勞工局申訴。（圖／pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名女子（A女）投訴，她2020年4月告知公司主管，即將在8月結婚，可能會請幾天婚假，不料公司卻在她結婚前一周，以縮減人力為由把她資遣，氣得她立刻向新北勞工局申訴。新北勞工局調查後，認定該公司確實違反《就業服務法》第5條第1項規定，除了開罰30萬元外，也必須給A女資遣費。

A女原本在新北一間電競設備公司上班，任職售後服務助理已經有3年，直到2020年4月，她告知主管，將在8月結婚，想請幾天婚假，不料公司卻在7月底時以公司縮減人力，考量她的工作量最少，主張依勞基法第11條第4款業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置為由，將她資遣。

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A女表示，她原本以為都告知清楚，甚至還向同事們發了喜帖，沒想到公司卻在她婚前一周把她資遣，不但婚假沒有了，也沒有心情度蜜月，對公司的做法更是失望，決定到新北勞工局提出「婚姻歧視」申訴。

新北勞工局調查，該公司在資遣A女後，原部門仍持續運作，甚至還對外招募相近職缺，加上公司管理員指稱，A女工作經驗豐富且表現極佳，若以縮減人力、工作表現為由資遣A女，明顯不合理。

新北市就業歧視評議委員會認為，公司片面資遣A女，確實與A女即將結婚有關，構成「婚姻歧視」，已經違反《就業服務法》第5條第1項規定，決定開罰30萬元，另外10多萬元的資遣費仍必須給予A女。

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