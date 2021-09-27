假日自然醒！　遭媽斥「絕對害你婚姻失敗」：會被說家教不好

▲假日時你喜歡睡到自然醒嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者李芷萱／綜合報導

現代人生活忙碌，許多民眾假日會睡到自然醒，放鬆身心。一名網友便稱，假日起床時間約在中午11點半之後，被媽媽說「睡到中午，絕對會害你婚姻失敗。」對此好奇詢問「到底會不會因為睡到中午影響婚姻？」引起大批討論，「另一半沒差就沒差吧」、「你媽是舊時代的觀念」。

原PO在《Dcard》透露，平常假日睡到自然醒，通常是十一點半到下午三點之間，但對於媽媽來說，早上九點後才起床就是晚起，「這樣懶惰、生活不規律，人生一定樣樣都失敗」。原PO通常左耳進右耳出，不太放在心上，因為睡到自然醒可以讓補到好心情。

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▲原PO因為睡到自然醒，被媽媽斥責。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著又說，連假期間在家自然醒，媽媽又提到這件事，非常嚴肅跟她說，「你以後如果要結婚，睡到中午絕對會害你婚姻失敗」。原PO媽媽認為，男生都希望一早醒來桌上有做好的早餐、家裡打掃乾淨，如果婚後還是自然醒，久了一定會離婚，假如還有公婆，還會被說家教不好。

對於媽媽的說法，原PO認為過去和前任同居，並沒有遇到這種狀況，好奇是不是特例或婚前的現象，女生會因為睡到中午影響婚姻嗎？大批網友看完紛紛表示，，「兩個人步調可以配合就好，這樣就離婚一定是公婆攪局」、「另一半就沒差吧」、「選隊友很重要」、「生活是你跟老公在過的」，還有人認為「你媽真的想太多，不要被傳統綁架」、「你媽是舊時代的觀念，不要把自己活成女傭。」