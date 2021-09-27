刪Q總部批陳柏惟挑起族群對立　「講台語不代表你愛台灣」

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟27日在立法院以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。對此，刪Q總部批評，陳柏惟很喜歡一直用「國語、台語」區分「本省人、外省人」，想要挑起省族跟族群的對立，今天就剛好踢到鐵板。

立法院本會期起試辦口譯服務，陳柏惟27日全程使用台語質詢，並質疑假裝聽不懂質詢內容，當場怒嗆「部長你好鴨霸」，邱國正則數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便，「委員就繼續講，我會繼續發表我的意見」。

刪Q總部表示，陳柏惟很喜歡一直用「國語、台語」來區分「本省人、外省人」，想要挑起省族跟族群的對立，今天就剛好踢到鐵板，「你明明就可以說國語，為什麼硬要用台語」，然後逼著邱國正去找了一個傳譯，然後在浪費自己的時間，甚至反過來罵國防部及立法院。

刪Q總部認為，「講台語不代表你比較愛台灣，講國語也不代表就不愛台灣」，語言就像邱國正所說，只是一個交通的工具，兩者是一樣的概念，既然兩個人可以用一個共通的語言，為什麼要故意挑一個部長不會講的語言，最後造成這樣的問題，然後再反過來罵邱國正惡霸、鴨霸。

刪Q總部批評，其實最鴨霸的是陳柏惟自己本身，「因為你可以而選擇不做」，然後故意去刁難跟欺負邱國正，最後導致自己的質詢時間不夠用，然後反過來去攻擊這些，其實是很沒有意義的。

刪Q總部強調，立委在立法院的質詢，最根本的還是在質詢內容，不會因為使用國語、台語、客家語或原住民語，就讓明明很空洞的質詢內容，變得有趣或很有內容，也不會因為質詢的東西本身沒有內容，透過講台語就講好像「我很愛台灣」，或是因為這樣大家就覺得有內容。

刪Q總部強調，還是奉勸陳柏惟回歸質詢本身，會比用語言挑起族群對立來的好。