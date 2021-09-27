南投縣獲5千劑AZ　「基層教職+觀光旅宿」人員專案接種

▲南投縣專案爭取到5000劑AZ疫苗。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣目前仍有許多基層教職人員、觀光旅宿業者等防疫相關人員尚未施打第一劑新冠肺炎疫苗，縣府衛生局今表示，已專案爭取到5000劑AZ疫苗，將提供給上述人員施打，以建構完善的基層防疫網絡，也呼籲縣民踴躍上網登記，預約數量越多、中央才會撥配越多疫苗提供施打。

縣府今日召開縣務會議，新任衛生局長陳南松於會中報告南投縣已專案爭取到5千劑AZ疫苗，將提供給至今仍未施打第一劑的縣內防疫相關人員，尤其是未施打疫苗就要做篩檢規劃的基層教職人員、觀光旅宿業者等，希望能將基層的防疫網絡建構得更完善。

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縣長林明溱則指示縣府各單位應儘快調查名單，將仍未施打第一劑疫苗的相關工作人員名冊提報，保障基層工作人員的安全；陳南松也特別強調，此次專案是針對若未施打疫苗就要做篩檢的人員，尤其是幼兒園、教練等需提供快篩證明的基層教職員工，希望能盡快提報名單做疫苗施打。

縣府觀光處長陳志賢表示，經調查縣內仍約有1千多位觀光旅宿業員工仍未施打第一劑，該處將會優先造冊提供疫苗接種。

陳南松表示，中央現在疫苗政策很明確，只開放65歲以上的長者做造冊通知接種疫苗，他呼籲縣內民眾若尚未上網登記或預約，一定要把握開放機會去做登記預約，預約數量越多，中央才會撥配更多疫苗到南投縣來，讓更多鄉親可以趕快打到疫苗。



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