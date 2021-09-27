「翁達瑞是不是朱學恒派來臥底的？」　黃光芹：樓不知道歪到哪去

▲民眾黨立委高虹安 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委高虹安日前唱歌嘲諷民進黨支持者「塔綠班」惹議，一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」22日透過臉書質疑高的博士學歷，對此，資深媒體人黃光芹表示，那個叫「翁達瑞」的，樓不知道歪到哪裡去，「說他不是朱學恒派來臥底的，我還真不相信！」

黃光芹表示，立法委員當然不應該唱和不同政黨人士為畜生，宅神朱學恒創作、媒體人黃暐瀚高唱受苛責程度小；但國會議員不同，如果站在備詢台上的那些人都是「畜生」的話，「高虹安委員何必質詢？每天跟畜生計較，自己不是空仔？」

黃光芹表示，黃暐瀚第一時間都想道歉了，其他人還繼續硬拗下去，只有繼續秀下限。支持高虹安的人，一直拿「塔綠班」來轉移「綠畜」焦點，自以為聰明，其實只不過在玩同温層的把戲，坐實了那句：「有幫派，就沒是非！」

對於翁達瑞質疑高虹安學歷被高指導教授李傑打臉，黃光芹指出，被駡「綠畜」的那些人，在這個議題上，不作聲看好戲就行了，偏偏跳出來個「翁達瑞」，一而再、再而三在那邊歪樓，而且還不知道歪到哪裡去，「要說他不是朱學恒派來臥底的，我還真不相信！」

貼文一出，朱學恒也留言表示，自己剛剛已經跟翁達瑞聯絡，被識破叫他停止交易了。黃光芹則要朱學恒下次訓練好再放出來。

▼朱學恒回應黃光芹貼文。（圖／翻攝黃光芹臉書）

