　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「翁達瑞是不是朱學恒派來臥底的？」　黃光芹：樓不知道歪到哪去

▲▼「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會 民眾黨立委高虹安 國民黨市議員鍾沛君(白藍合作) 受害者Emily Benson。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委高虹安 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委高虹安日前唱歌嘲諷民進黨支持者「塔綠班」惹議，一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」22日透過臉書質疑高的博士學歷，對此，資深媒體人黃光芹表示，那個叫「翁達瑞」的，樓不知道歪到哪裡去，「說他不是朱學恒派來臥底的，我還真不相信！」

黃光芹表示，立法委員當然不應該唱和不同政黨人士為畜生，宅神朱學恒創作、媒體人黃暐瀚高唱受苛責程度小；但國會議員不同，如果站在備詢台上的那些人都是「畜生」的話，「高虹安委員何必質詢？每天跟畜生計較，自己不是空仔？」

黃光芹表示，黃暐瀚第一時間都想道歉了，其他人還繼續硬拗下去，只有繼續秀下限。支持高虹安的人，一直拿「塔綠班」來轉移「綠畜」焦點，自以為聰明，其實只不過在玩同温層的把戲，坐實了那句：「有幫派，就沒是非！」

對於翁達瑞質疑高虹安學歷被高指導教授李傑打臉，黃光芹指出，被駡「綠畜」的那些人，在這個議題上，不作聲看好戲就行了，偏偏跳出來個「翁達瑞」，一而再、再而三在那邊歪樓，而且還不知道歪到哪裡去，「要說他不是朱學恒派來臥底的，我還真不相信！」

貼文一出，朱學恒也留言表示，自己剛剛已經跟翁達瑞聯絡，被識破叫他停止交易了。黃光芹則要朱學恒下次訓練好再放出來。

▼朱學恒回應黃光芹貼文。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲▼朱學恒回應黃光芹貼文。（圖／翻攝黃光芹臉書）

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
北市開打第2劑莫德納　明起平台開放預約
3分鐘片曝光！色狼一路尾隨女學生　媽媽1舉動救了她
第十輪BNT不打了？　指揮中心回應
15歲女學生打BNT暴喘送醫！　癱軟上不了擔架
CNN讚爆台灣！　「台灣逆風成長」成國際亮點
KTV禁飲食還想唱嗎？　眾人嘆：分母很尷尬
首例！她遭冒名綁走數位五倍券　紙本無法預訂
唱塔綠班之歌喊「綠畜」　高虹安道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花敬群提「旅館轉型成社宅」　柯文哲：邏輯不太對！

北市70歲以上開打第2劑莫德納　9／28平台預約、10／7電話預約

陳柏惟堅持用台語質詢邱國正　顏寬恒：母語不是拿來炫耀的工具

指揮中心有限度放寬防疫管制　蔡英文：鬆綁不等於鬆懈

萬華茶室一對一輔導復業　柯文哲曝開放條件：扭轉黑黑臭臭不健康

黨主席之爭張亞中「高雄吸票機」被拱參選市長　陳其邁說話了

「翁達瑞是不是朱學恒派來臥底的？」　黃光芹：樓不知道歪到哪去

搶「亞粉」？國民黨主席出爐「民眾黨發招募文」　柯文哲：穿鑿附會

法官「拿鐵鎚敲腦袋」被當笑話　葉毓蘭心痛：不食人間煙火

刪Q總部批陳柏惟挑起族群對立　「講台語不代表你愛台灣」

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

花敬群提「旅館轉型成社宅」　柯文哲：邏輯不太對！

北市70歲以上開打第2劑莫德納　9／28平台預約、10／7電話預約

陳柏惟堅持用台語質詢邱國正　顏寬恒：母語不是拿來炫耀的工具

指揮中心有限度放寬防疫管制　蔡英文：鬆綁不等於鬆懈

萬華茶室一對一輔導復業　柯文哲曝開放條件：扭轉黑黑臭臭不健康

黨主席之爭張亞中「高雄吸票機」被拱參選市長　陳其邁說話了

「翁達瑞是不是朱學恒派來臥底的？」　黃光芹：樓不知道歪到哪去

搶「亞粉」？國民黨主席出爐「民眾黨發招募文」　柯文哲：穿鑿附會

法官「拿鐵鎚敲腦袋」被當笑話　葉毓蘭心痛：不食人間煙火

刪Q總部批陳柏惟挑起族群對立　「講台語不代表你愛台灣」

花敬群提「旅館轉型成社宅」　柯文哲：邏輯不太對！

「你一半就不行了」妻和陌生男傳訊　他氣到坐牢都要打離婚官司

北市70歲以上開打第2劑莫德納　9／28平台預約、10／7電話預約

暫時吃不到！東京豚極信義誠品店9月起停業　續找適合展店地點

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

《魷魚遊戲》助攻…《今際之國》擠進全球Netflix前10！第2季進度曝

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

和碩、微軟攜手佈局5G +衛星！童子賢：「衛星通訊」前景不輸「半導體」

臉書進軍「元宇宙」　AI ETF掌握最炫科技

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

快訊／陳柏惟台語質詢惹怒邱國正　互嗆「你會叫法國人講中文嗎」

蔡英文執政舉債2兆？　行政院打臉：遠低馬英九增1.7兆負債

軍事訓練役也要下部隊　未來可能抽中外島

北市7醫院9／28連4天開「AZ門診」　滿10週者可打第2劑

五倍券被看破手腳！王世堅對行政院喊話

翁達瑞向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

北市放寬餐廳內用！柯文哲：若認識身旁的人　「不一定要梅花座、隔板」

陳柏惟「反對疫苗進口」表決紀錄曝光

蔡英文4字花籃給朱立倫　宅神看傻

朱立倫舉美國「反台獨」例證　狠嗆：這是民進黨不願承認的痛腳

民進黨內部公文　中華「民國」不見？

朱立倫喊求同尊異　他：寧信我家博美會飛

更多熱門

相關新聞

翁達瑞向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

翁達瑞向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

旅美教授翁達瑞日前在臉書多次質疑民眾黨立委高虹安的學歷，並指控她被指導教授李傑「放生還除名」，被李傑打臉。翁達瑞27日為此道歉，卻提出三個問題，還留下一句話埋伏筆。

大學學歷收入連8年輸專科！　可支配所得差2.3萬

大學學歷收入連8年輸專科！　可支配所得差2.3萬

蔡其昌主持　台資安產業發展協會成立

蔡其昌主持　台資安產業發展協會成立

「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

高虹安博士學歷遭質疑　柯文哲：表示她已經升級一個咖

高虹安博士學歷遭質疑　柯文哲：表示她已經升級一個咖

關鍵字：

黃光芹高虹安翁達瑞塔綠班朱學恒學歷

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面