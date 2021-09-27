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翁達瑞發文向高虹安道歉　留伏筆「我24小時內回覆李傑」

▲▼翁達瑞多次攻擊高虹安學歷後被打臉，他在臉書道歉。（圖／翻攝翁達瑞臉書）

▲翁達瑞多次攻擊高虹安學歷後被打臉，他在臉書道歉。（圖／翻攝翁達瑞臉書）

記者黃巈禾／台北報導

旅美教授翁達瑞日前在臉書多次質疑民眾黨立委高虹安的學歷，並指控她被指導教授李傑「放生還除名」，被李傑打臉。翁達瑞27日為此道歉，卻提出三個問題，還留下一句話埋伏筆。

「抱歉，甜點上桌慢了！」翁達瑞在臉書表示，三天前端出高虹安「被教授除名」的大菜，戲稱還有甜點，許多朋友敲碗喊「甜點呢？」他要跟大家說聲抱歉，高虹安的大菜上桌後，版面累積一千多則留言，當中不少是來吵架的，正當和這群人鬥嘴時，被臉書私訊，原來是被檢舉言語霸凌成立，懲罰三天不得發言。

▲▼翁達瑞遭臉書懲罰三天不得發言。（圖／翻攝自翁達瑞臉書）

▲翁達瑞遭臉書懲罰三天不得發言。（圖／翻攝自翁達瑞臉書）

翁達瑞指出，屋漏偏逢連夜雨，被禁言後，高虹安的指導教授李傑發出聲明，宣稱學術履歷沒高虹安的名字，只是更新不完整的疏漏，霎那間版面湧進大量留言，要他出來面對，問題是他被禁言，於是緊急鎖留言，並刪除無法回覆的新留言，但於事無補，過去這三天被全面圍剿，完全沒還手的機會，被圍毆三天，終於出關，雖然鼻青臉腫，還是先解除版面的留言限制，想要上門交流的朋友，歡迎光臨，不用客氣。

翁達瑞提到，出關後，最想對高虹安說幾句話，「既然妳的教授已經澄清，我也要收回『高虹安被指導教授除名』的說法。因為這個說法帶給妳的困擾，我要在這裡說聲抱歉。我也要提醒妳，這個論文品質爭議不會就此打住。只要妳仍在政壇，這個爭議會如影隨形。不管妳參加什麼選舉，對手都會拿妳博士論文的文法錯誤做文章。」

翁達瑞認為，高虹安的博士論文極不嚴謹，可以找出更多問題，不只文法錯誤，還包括資料不實、分析草率、甚至學術不倫，這些都是很好的選舉話題，未來政治路也會有人用放大鏡檢驗博士學位，因為學位藏有不少玄機，例如「妳大學與研究所都唸資工，為何博士改修機械工程？妳的博士修了七年，為何英文程度這麼差，但論文卻可獲得指導教授的認可？妳取得博士後，為何湊巧與指導教授先後加入鴻海？」

▲▼「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會 民眾黨立委高虹安 國民黨市議員鍾沛君(白藍合作) 受害者Emily Benson。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

翁達瑞表示，若高虹安想在政壇發展，對上述的玄機必須有所說明，默不作聲不會讓疑點消失，反而會引起選舉對手的興趣，若不想傷腦筋應付上述的問題，也可以選擇急流勇退，遠離鎂光就可遠離是非，「妳是個上進的年輕人，政壇之外仍有一片天」。

翁達瑞指出，高虹安過去三天的表現值得肯定，一反伶牙俐嘴的性格，舉止低調到不行，不只臉書沒相關貼文，更沒惡言相向，高虹安一定有高人指點，而且這個高人深知背後的利害關係，也因為這樣，對高虹安的評論就到此為止，「既然李傑發了聲明，剩下的就是我和他兩個大人的事，無關高虹安」。

翁達瑞提到，原先沒料到李傑會發聲明，以為高虹安會回嘴，提供一些新材料，「讓我意外的是，李傑不僅發了聲明，而且提供足夠材料讓我做一道大菜。既然如此，我決定為大家加菜，專文回覆李傑的聲明。這是一道大菜，必須用心烹調，不能立刻就上桌，但也不會讓大家久候。我回覆李傑的專文，會在二十四小時之內貼出」。

翁達瑞提及，被禁言這三天，有人誤認心虛，以為他不敢面對李傑的聲明，部份媒體與政界人士開始叫囂、謾罵、抹黑，打落水狗的方式圍毆，這群打落水狗的人以藍白陣營為主，也有綠營加入，只能說臉書的禁言「歪打正著」，讓這些綠營朋友現出原形，「這群打落水狗的人奉獻不少材料，足夠烹調多道的宵夜，這些宵夜的味道有酸、有苦、有辣，但沒有甜。在未來幾天，我會陸續端上桌｣，最後，再次為甜點未上桌致歉，「但我會用加菜補償大家。有吃宵夜習慣的朋友也請耐心等候，未來幾天可好好享用。」

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