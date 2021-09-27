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配合船班　台東富岡漁港快篩站服務時間更動：每日8時至中午12時

▲配合船班時間，台東富岡更改快篩時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲配合船班時間，台東富岡漁港更改快篩時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情趨緩，大量旅客出遊，為提升離島地區防疫升級，台東縣府於中秋連假前9月17日起於富岡漁港設置快篩站，至今已累計篩檢926案，全數陰性。但因配合船班，自即日起快篩服務時間更改為每日上午8時至中午12時，敬請鄉親及前往兩離島旅遊的遊客多加利用，請備妥身分證件及健保卡受檢，保護自己及家人。

台東縣衛生局表示，由於全台疫情仍不穩定，且往返綠島、蘭嶼的船班8月起陸續恢復，考量離島醫療能量不足，台東縣府特別從9月17日起，首度在富岡漁港增設快篩站，並於每日7點至14點在富岡漁港候船室前廣場提供快篩，連假過後也持續開放提供為期共2個月的快篩服務。

因秋冬東北季風為配合船班，快篩服務時間自即日起更改為每日上午8點至中午12點，採自願篩檢方式，民眾只要提供船票並備妥身分證、健保卡即可免費提供快篩。

衛生局強調，因篩檢服務需要約20分鐘時間，請民眾自行斟酌船班時間，並請於登船前約2小時至現場等候。也呼籲目前全台疫情仍然嚴峻，防疫不能掉以輕心，請大家減少移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手等防疫措施。

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