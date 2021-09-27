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台東東河南北差40公里　東河、泰源分隊廳舍啟用強化消防救災能量

▲東河分隊及泰源分隊廳舍啟用揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東河分隊及泰源分隊廳舍啟用揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「消防分隊就是醫療救護的延伸」，台東縣消防局26日舉行成功大隊東河分隊增建工程剪綵及泰源分隊廳舍落成啟用揭牌典禮，台東縣長饒慶鈴表示，上任以來積極整合消防、衛生等資源，希望達到15分鐘內到達事故現場救援，並增加消防軟硬體設備，東河及泰源廳舍的新增建落成啟用，期盼為東海岸增加消防及緊急救護的戰力。

饒慶鈴表示，台東縣的土地面積為全台十分之一，但人口卻只有百分之一，幅員遼闊是優點也是困難，長途路程讓施政遇到許多問題，像是緊急醫療的迫切需求，因此過去2年不斷積極與高醫、花蓮慈濟及馬偕等醫療團隊合作，同時補齊醫師人力，更強調台東必須要有專業的救災救護團隊，要讓台東人活得更健康、安全防護網更完善。

饒慶鈴強調，她推動全民CPR，人人都是行動急診室，台東縣8支高級救護隊，成為台東醫療的延伸，雖然平均出勤往返時間需要80分鐘，遠高於其他縣市，但搶救後到院存活率已攀升至全國第2名。

近年來台東觀光旅遊蓬勃發展，尤其東河鄉更是衝浪客熱門景點及重要觀光區域，鄉親及遊客的安全保護更為重要；東河鄉人口有8千多人，過去僅有東河分隊一個消防隊，由於東河鄉地理環境比較特殊，26日落成啟用東河分隊增建及泰源分隊新建廳舍，加上去年9月進駐的都蘭分隊，共有3個消防分隊守護東海岸鄉親及遊客的安全，可以說相當幸運。

消防局說明，台東縣東河鄉地形狹長、南北約40公里，泰源、北源村等地若發生災害，消防救護車輛從最近的東河分隊馳援尚需15至30分鐘，無法達到救急功效，因此縣府爭取3000萬經費進行泰源分隊新建工程；另原有東河分隊廳舍已老舊，且因近年人力、各式救災救護車輛增加，東河分隊辦公廳舍、車庫空間不敷使用，嚴重影響同仁辦公環境及車輛維護，故爭取2720萬元辦理東河分隊廳舍增建，將大大提升東河鄉消防戰力，建構台東更完善的災害防救網絡。

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