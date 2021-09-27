最高規格　弘光科大禮聘台、日、星米其林主廚聯合開課

▲弘光科大禮聘米其林主廚，大師講座、研討會陸續登場（下同）。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

明天就是教師節，弘光科技大學宣布以高規格禮聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀為餐旅系教授，未來將各自發揮法餐、日義料理、現代新加坡料理等專長，傳授學生星級餐廳的經營哲學和料理技術，並在2022年6月份舉辦畢業餐會發表，藉由經驗傳承，培育下一代優秀世界級主廚及堅實餐飲團隊。

弘光科大於今日召開「六星璀璨 米其林大師講座」記者會，主持人訪問黃以倫（Alain Huang）、田原諒悟（Ryogo Tahara）、林恬耀（Jimmy Lim）等3位從餐廳走進教室的餐廚教育理念；黃以倫表示，固然學生跟著主廚學習在履歷上會更亮眼，「但是我期許下一代年輕人必須懂得思考、探究原因。」建議學生先立定志向及目標，無論在任何環境、碰到什麼樣的老師，都要找到可以學習的東西、擷取通往目標的資源。

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田原諒悟回憶自己在日本北海道念料理學校，因選修義大利菜名廚的課而啟蒙興趣；他認為技術方面學生在校可學很多，但作為一個廚師的心態、心理這些思考精神層面，比較不易學到，因此想從這方面分享經驗給學生，帶領他們做出獨一無二的畢業餐會主題。

林恬耀指出，因家裡開餐廳、從小耳濡目染，為了更清楚烹飪的化學、物理變化，而去念廚藝學校，一路走來，很多老師、主廚身上都有獨特值得學習的特質及風格，深受他們影響；他想引導學生思考的是：是否做好當廚師的準備，畢竟廚師假日上班作息將影響未來整個生活步調，「能讓你走得久的是你的心智！」

促成美事的弘光科大營運行銷中心主任林敬榮指出，餐旅管理系今年3月邀請黃以倫到校演講，以「台灣的米其林之路」為主題，分享求學、工作經驗，學生反應熱烈，因此想讓更多學生在台灣也能接受名廚教導；正好3位名廚在廚藝界展現成果後，也想進一步培養下一代廚師，點頭同意共同為應屆畢業生開設大師講座課程，也成為台灣餐旅教育史上最高規格的課程

校方表示，預計在明年1月份舉辦一場國際廚藝研討會，廣邀產官學界一起和3位主廚探討全球化時代的廚藝菁英教育、後疫情時代的永續美食、跨域結合的廚藝進化，下學期則為畢業生開辦大師講座課程。



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