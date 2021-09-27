　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最高規格　弘光科大禮聘台、日、星米其林主廚聯合開課

▲弘光科大禮聘米其林主廚，大師講座、研討會陸續登場。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大禮聘米其林主廚，大師講座、研討會陸續登場（下同）。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

明天就是教師節，弘光科技大學宣布以高規格禮聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀為餐旅系教授，未來將各自發揮法餐、日義料理、現代新加坡料理等專長，傳授學生星級餐廳的經營哲學和料理技術，並在2022年6月份舉辦畢業餐會發表，藉由經驗傳承，培育下一代優秀世界級主廚及堅實餐飲團隊。

弘光科大於今日召開「六星璀璨 米其林大師講座」記者會，主持人訪問黃以倫（Alain Huang）、田原諒悟（Ryogo Tahara）、林恬耀（Jimmy Lim）等3位從餐廳走進教室的餐廚教育理念；黃以倫表示，固然學生跟著主廚學習在履歷上會更亮眼，「但是我期許下一代年輕人必須懂得思考、探究原因。」建議學生先立定志向及目標，無論在任何環境、碰到什麼樣的老師，都要找到可以學習的東西、擷取通往目標的資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

田原諒悟回憶自己在日本北海道念料理學校，因選修義大利菜名廚的課而啟蒙興趣；他認為技術方面學生在校可學很多，但作為一個廚師的心態、心理這些思考精神層面，比較不易學到，因此想從這方面分享經驗給學生，帶領他們做出獨一無二的畢業餐會主題。

▲弘光科大禮聘米其林主廚，大師講座、研討會陸續登場。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大禮聘米其林主廚，大師講座、研討會陸續登場。（圖／弘光科技大學提供）

林恬耀指出，因家裡開餐廳、從小耳濡目染，為了更清楚烹飪的化學、物理變化，而去念廚藝學校，一路走來，很多老師、主廚身上都有獨特值得學習的特質及風格，深受他們影響；他想引導學生思考的是：是否做好當廚師的準備，畢竟廚師假日上班作息將影響未來整個生活步調，「能讓你走得久的是你的心智！」

促成美事的弘光科大營運行銷中心主任林敬榮指出，餐旅管理系今年3月邀請黃以倫到校演講，以「台灣的米其林之路」為主題，分享求學、工作經驗，學生反應熱烈，因此想讓更多學生在台灣也能接受名廚教導；正好3位名廚在廚藝界展現成果後，也想進一步培養下一代廚師，點頭同意共同為應屆畢業生開設大師講座課程，也成為台灣餐旅教育史上最高規格的課程

校方表示，預計在明年1月份舉辦一場國際廚藝研討會，廣邀產官學界一起和3位主廚探討全球化時代的廚藝菁英教育、後疫情時代的永續美食、跨域結合的廚藝進化，下學期則為畢業生開辦大師講座課程。
 

►獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

►她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

►開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
3分鐘片曝光！色狼一路尾隨女學生　媽媽1舉動救了她
第十輪BNT不打了？　指揮中心回應
15歲女學生打BNT暴喘送醫！　癱軟上不了擔架
CNN讚爆台灣！　「台灣逆風成長」成國際亮點
KTV禁飲食還想唱嗎？　眾人嘆：分母很尷尬
首例！她遭冒名綁走數位五倍券　紙本無法預訂
唱塔綠班之歌喊「綠畜」　高虹安道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

最高規格　弘光科大禮聘台、日、星米其林主廚聯合開課

快訊／台中大墩國中接種BNT　5學生「突暈眩不適」送醫

打完BNT暴喘送醫！新北15歲女學生「癱軟上不了擔架」

第十輪增納50~64歲AZ第二劑「BNT要再討論」　拚雙十連假前開打

500元數位客庄券增12萬份　來高雄「這些東西」都能買

「這道菜」晚上不能吃？　過來人秒回憶：長輩真的有交代

學習歷程檔案占「入學總成績20％↑」　招聯會提醒「三重二不」原則

機車踏板「掉出半個小人」！後方車主見真相震怒　網狂嘆無解

跑步不想戴口罩？他揭「破解法」1根香蕉就搞定　網笑了：邏輯鬼才

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

最高規格　弘光科大禮聘台、日、星米其林主廚聯合開課

快訊／台中大墩國中接種BNT　5學生「突暈眩不適」送醫

打完BNT暴喘送醫！新北15歲女學生「癱軟上不了擔架」

第十輪增納50~64歲AZ第二劑「BNT要再討論」　拚雙十連假前開打

500元數位客庄券增12萬份　來高雄「這些東西」都能買

「這道菜」晚上不能吃？　過來人秒回憶：長輩真的有交代

學習歷程檔案占「入學總成績20％↑」　招聯會提醒「三重二不」原則

機車踏板「掉出半個小人」！後方車主見真相震怒　網狂嘆無解

跑步不想戴口罩？他揭「破解法」1根香蕉就搞定　網笑了：邏輯鬼才

北市70歲以上開打第2劑莫德納　9／28平台預約、10／7電話預約

暫時吃不到！東京豚極信義誠品店9月起停業　續找適合展店地點

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

《魷魚遊戲》助攻…《今際之國》擠進全球Netflix前10！第2季進度曝

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

和碩、微軟攜手佈局5G +衛星！童子賢：「衛星通訊」前景不輸「半導體」

臉書進軍「元宇宙」　AI ETF掌握最炫科技

越來越親密！裘莉約會小15歲威肯　晚餐後直奔男方19億豪宅過夜

女兒「在家學會」腳踏車！低樓層露台戶住9年　他笑推：很值得

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

快訊／KTV可以去了！要戴口罩唱歌

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

iPhone歷年價格曝！「這款價格最盤」網全傻了

女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」

澎湖怪病！民眾皮膚紅腫奇癢無比　衛生局介入調查

網路瘋收購五倍券　達人曝內幕

開放KTV！2張圖看4大類場所鬆綁　八大持續關閉

女大生嗆爸媽拒付學費　律師10點酸爆

「跑山獸」點名　迷路別往2處走

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

何時降一級、取消戶外戴口罩？陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

不怕爆胎！米其林無氣輪胎將上路

不怕爆胎！米其林無氣輪胎將上路

法國輪胎製造商米其林公司（Michelin）將掀起一場輪胎革命，首度於2005年展示的防穿刺「UPTIS輪胎」9月在德國慕尼黑IAA車展亮相。此款輪胎的防穿刺功能深受外界關注，也就是再也不怕爆胎，減少消耗量，該公司證實，有望在2024年之前把輪胎推向市場。

科技大廠、米其林餐廳布局南高雄　亞灣區新案房價坐4望5

科技大廠、米其林餐廳布局南高雄　亞灣區新案房價坐4望5

「了凡油雞」被米其林摘星！王浩宇：超級無敵難吃

「了凡油雞」被米其林摘星！王浩宇：超級無敵難吃

全球最便宜米其林料理「了凡油雞」被拔星

全球最便宜米其林料理「了凡油雞」被拔星

從遺珠到米其林星廚　凌維廉學會放手「國賓A Cut蟬聯一星！」

從遺珠到米其林星廚　凌維廉學會放手「國賓A Cut蟬聯一星！」

關鍵字：

米其林主廚餐旅教育

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面