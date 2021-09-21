再也不怕爆胎！米其林無氣輪胎將上路　穿刺測試畫面超驚人

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▲影片約36秒處，有穿刺測試的過程。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國輪胎製造商米其林公司（Michelin）將掀起一場輪胎革命，首度於2005年展示的防穿刺「UPTIS輪胎」9月在德國慕尼黑IAA車展亮相。此款輪胎的防穿刺功能深受外界關注，也就是再也不怕爆胎，減少消耗量，該公司證實，有望在2024年之前把輪胎推向市場。

綜合Interesting Engineering等外媒報導，其實多年來防穿刺輪胎（也稱無氣輪胎）並非新概念，米其林公司早在2005年就開始研究開發，如今歷經10多年的努力，如今概念與現實更進一步。

依據介紹，此款「UPTIS輪胎」（Unique Punctureproof TIre System，獨特防穿刺輪胎系統）是種不用充氣的輪胎，把鋁製輪架及玻璃纖維增強塑膠 （GFRP）製成的柔性承重結構結合在一起，不但能承受全車重量，也能在高速行駛時提供適當的抓地力及耐用性。

▲「UPTIS輪胎」（Unique Punctureproof TIre System，獨特防穿刺輪胎系統）是種不用充氣的輪胎。（圖／達志影像）

就在今年9月7日開幕的德國慕尼黑IAA車展上，UPTIS輪胎被裝在電動汽車上行駛展示，也是此種輪胎非測試版的首度正式亮相。米其林科技傳播總監Cyrille Roget表示，在試乘活動上，大家儘管起初有些謹慎擔憂，但最終認定這與傳統輪胎沒什麼不同。

事實上，全球每年生產超過30億個輪胎，消耗量非常大，一旦使用年限到了，就會被扔進垃圾掩埋場，若燃燒將釋放有毒氣體。依據米其林介紹，相較之下，UPTIS輪胎在初始階段將使用回收後的塑膠廢料製成，隨著時間將擴大使用有機或回收材料，達到綠色輪胎的目標。

Cyrille Roget表示，現階段還不清楚UPTIS輪胎明確價格範圍，但有望在2024年把輪胎推向市場。

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