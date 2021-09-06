「了凡油雞」被米其林摘星！王浩宇「吃過3次」酸：超級無敵難吃

▲新加坡「了凡油雞飯‧麵」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳羿妏／綜合報導

來自新加坡的「了凡油雞飯‧麵」曾於2016年獲頒米其林一星肯定，也成全球最便宜的米其林一星料理，現在於台灣也吃得到，不過該店今年卻在《新加坡米其林指南2021》意外落榜。消息曝光後，民進黨前桃園市議員王浩宇就在臉書發文坦言「了凡根本超級無敵難吃！」

據CNN報導，「了凡油雞」連續4年拿下米其林一星殊榮後，沒想到今年的米其林指南公布時，卻意外落榜，讓許多人大感詫異。該店已相當便宜實惠的餐點聞名，每晚油雞麵價格只要2.5美元（約台幣75元），從2016年摘星以來，每年都是榜上有名。

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「了凡油雞」接受訪問時表示，他們不確定米其林指南在今年沒有將其列入榜單的原因，「我們也明白每個人在選擇食物時都有自己的觀點，但我們也會繼續提供美味實惠的餐點，因為這就是我們的願景和使命。」同時也感謝顧客創立12年來的支持，未來將努力把星星贏回來。

對此，消息曝光後，王浩宇也在臉書上發文寫道「我必須誠實說：我在台灣吃過三次，結論就是：超難吃！肉超冷、超柴、超乾，根本超級無敵難吃！只有我這樣覺得嗎？不知道在新加坡本店，是不是也像台灣一樣難吃？抱歉說實話」。

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／資料照）

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言表示「我是覺得吃過的叉燒還不錯啦，但配菜和價格就....」、「經驗談，新家坡（新加坡）的了凡貴又難吃，個人覺得啦」、「台灣本來剛開的時候不錯吃，後來品質一直愈變愈差」、「超難吃啊，菜不合格，主體的燒肉和燒鴨也大雷，重點是價格又貴上兩倍多，吃一次就拒絕往來」、「吃過一次就不吃了」、「再好吃的店，一旦開分店就會變難吃」、「我覺得貴，菜又少，難吃」「米其林不是美食保證！很多雷」。